Louloup et Lili – Lili la timide de Virginie Sanchez

Virginie Sanchez ne manque pas d’inspiration lorsqu’il s’agit d’accompagner nos 2 héros dans de nouvelles aventures. Dans “Louloup et Lili – Lili la timide”, il est davantage question de Lili, notre adorable petite souris qui cache une timidité paralysante au quotidien. Elle décide alors d’aller chercher du réconfort auprès de son meilleur ami Louloup.

“Louloup et Lili – Lili la timide” – Synopsis

Lili se sent un peu seule chez elle. Pour quelle raison ? Sans aucun doute sa timidité qui l’empêche de se sentir elle-même en présence des autres. Alors qu’elle se sent perdue, elle décide d’aller chercher du réconfort auprès de son meilleur ami Louloup. Elle peut se permettre d’être timide avec lui, il ne la jugera jamais. Elle lui demande alors ce qu’il préfère chez elle. Et la réponse de Louloup est sans appel : il aime tout, et plus encore sa voix. C’est alors que Lili prend confiance en elle et décide de rentrer à la maison des souris pour rejoindre ses parents, frères et sœurs. Lorsqu’elle arrive là-bas, tout lui semble si différent ! En réalité, rien à changé, si ce n’est que Lili se sent bien moins rikiki et s’endort avec des rêves plein la tête.

Notre avis sur « Lili la timide »

Virginie Sanchez ne cesse de nous surprendre. Cette histoire, que nous avons trouvé plus courte que les précédentes, est percutante. Elle va permettre aux enfants de comprendre que la timidité est un sentiment on ne peut plus normal, et qu’il est possible de la dompter en se faisant confiance.

Si Lili est clairement la star de cet album, Louloup n’est jamais très loin. Et encore une fois, le duo fonctionne à merveille. L’univers du livre est un peu différent, puisque nous voyons Lili évoluer dans son propre environnement. C’est la force même de l’auteure qui fait en sorte que les histoires se suivent et ne se ressemblent pas. La série des “Louloup et Lili” est parfaite pour banaliser les émotions dont les enfants doivent faire face au quotidien. Les comprendre permettra de dédramatiser certaines situations. Ils pourront s’inspirer de l’histoire pour gagner en confiance et vaincre cette timidité qui peut parfois les freiner.

Nous sommes toujours ravis de découvrir de nouveaux albums de Virginie Sanchez, encore plus autour des aventures de Louloup et Lili aux Éditions Lito. Les tout-petits vont rapidement s’attacher à ces deux personnages qui, nous en sommes convaincus, auront une place de choix dans leur bibliothèque.