Louloup et Lili s’ennuient – Virginie Sanchez – Éditions Lito

Virginie Sanchez fait un retour remarqué avec son nouvel album “Louloup et Lili s’ennuient” aux Éditions Lito. Les enfants vont être ravis de retrouver ce duo au grand cœur qui tente de faire face à une nouvelle émotion : l’ennui. Ils feront également la connaissance de personnages secondaires aux personnalités étonnantes.

Louloup et Lili s’ennuient – Synopsis

Louloup et Lili se voient contraints de rester enfermés chez eux pour cause d’intempéries. Force est de constater qu’ils s’ennuient chacun dans leur côté. Surtout Lili, qui décide d’écrire une lettre qu’elle dépose sur le palier de sa voisine, Myope la taupe. Une idée ingénieuse, puisque cela va lui permettre de vaincre son ennui, tout en surprenant ses amis qui ne s’imaginaient pas recevoir de lettre. Tous, y compris Louloup !

Notre avis sur “Louloup et Lili s’ennuient”

On ne se lasse pas de découvrir Louloup et Lili dans de nouvelles aventures. Quant aux enfants, ils seront d’autant plus heureux que l’album réserve de jolies surprises, à commencer par la présence d’autres personnages, sortis tout droit de l’univers poétique de Virginie Sanchez.

Dans cet album, la narration est particulièrement riche. On retrouve la plume chantante de l’auteure, à commencer par les noms qu’elle a donnés aux autres personnages, à savoir Myope la taupe, Cornemuse la buse, Babette la belette ou encore Sidonie la reine des fourmis. Les rimes ont toute leur importance ici, elles rendent le texte encore plus rythmé. Et si Louloup et Lili font face à l’ennui, ils n’en restent pas moins connectés, puisqu’ils regrettent d’être absent l’un pour l’autre. Cela nous rappelle à quel point nous aimons les voir ensemble ces deux-là, complices et inséparables.

Les illustrations quant à elles sont magnifiques comme toujours. Virginie Sanchez possède son propre univers, reconnaissable et apaisant. Une fois encore, les enfants pourront s’identifier à la situation. Ils comprendront à quoi ressemble l’ennui et pourront l’appréhender plus facilement dans le futur.