Selma – Planet blues est une bande dessinée de Benoît Vieillard, paru dans la collection Soleil POP, des éditions Soleil. Un album, paru fin août 2021, qui présente une jeune fille engagée face aux bouleversements climatiques, bien décidée à changer les mauvaises habitudes.

Lorsqu’elle était petite, alors que Selma jouait sur un ballon sauteur, et qu’elle sautait gaiement, celui-ci a explosé. En explosant, il a laissé par terre des sacs plastiques, bouteilles, seringues, médicaments, pots de yaourt et pleins d’autres déchets. La petite, au milieu de tout cela, crie et pleure à chaudes larmes.

La mère de Selma revient des courses. Elle dépose son sac à provisions sur la table. Selma arrive et constate avec horreur le contenu du sac. Une boîte de céréales bourrée de sucre, une conserve avec trop de sel et de graisses, un soda composé à 200% de produits chimique qui est bon pour déboucher l’évier… La jeune fille rouspète sa mère, en lui demandant d’arrêter d’acheter des cochonneries, car c’est de l’inconscience, voir du suicide ! Puis, après avoir vidé le frigo et mis le bazar partout, demande, en souriant, ce qu’il y a à manger ce soir…

Ainsi de suite, des gags sont à découvrir et lire, présentant une jeune fille déterminée à changer les habitudes de ses parents et de tous les autres, à travers un quotidien plus sain et responsable. La petite héroïne n’hésite pas donc à critiquer, à soumettre des avis, et même à passer à l’action, pour faire avancer les choses. En effet, il faut dire que la planète subit des bouleversements climatiques sans précédent, dont nous sommes tous responsables. Il faut donc agir et rapidement. A travers des gags pleins d’humour et de réalité, Selma tente de dénoncer nos mauvaises habitudes de surconsommation, malbouffe, gaspillage, pollution, mais apporte aussi des solutions, des idées, pour sauver le monde, les animaux en voie d’extinction, les forêts, le futur. Le dessin est expressif, plutôt rond, sans fioritures, parfois maladroit, mais plutôt plaisant et agréable, pour ce genre d’album.

Selma – Planet blues est une bande dessinée pleine d’humour et de surprises, de la collection Soleil POP, des éditions Soleil, qui vient dénoncer, à travers le quotidien d’une petite fille, notre responsabilité face à nos mauvaises habitudes qui sont à l’origine des bouleversements climatiques terribles.