Mon encyclopédie Père Castor est un documentaire des éditions Flammarion, paru en août 2021, qui vient répondre à 500 « pourquoi ? ». Un ouvrage très complet, de 192 pages, pour les curieux de 6 à 9 ans, qui tourne autour de trois grands thèmes : Les animaux ; Le corps humain ; La Terre.

C’est par un sommaire sobre et complet, que débute l’épais ouvrage. Ainsi, les enfants découvrent les trois grands thèmes, en commençant par Les animaux, Le corps humain et La Terre. Ainsi, c’est par les animaux de la ferme, que la découverte débute, sur une double page, qui entremêle photographie et dessins. Des encadrés, comme des légendes, viennent apporter des questions et des réponses. Les plus curieux vont comprendre pourquoi le coq chante si tôt, pourquoi la poule mange des petits cailloux, pourquoi le cheval dort debout ou encore pourquoi le canard flotte sur l’eau !

Ainsi de suite, les animaux de différents lieux, mais aussi les mammifères, les oiseaux, les reptiles et amphibiens, les poissons et les invertébrés sont présentés à travers des doubles pages, qui présentent des photographies, des illustrations, et surtout des encadrés pleins de connaissances et d’informations. Ensuite, le corps humain et la Terre sont présentés, pour faire de cette encyclopédie, un ouvrage très complet. Les explications et informations sont claires et simples, adaptées aux jeunes lecteurs curieux, qui vont pouvoir répondre à plusieurs de leurs questions et en connaitre encore plus. Entre photographies et dessins, parfois drôles, le documentaire est intéressant et riche, très soigné et plaisant à découvrir, autant pour les plus petits que pour les plus grands.

Mon encyclopédie Père Castor est un beau documentaire, des éditions Flammarion, qui propose aux jeunes curieux, de 6 à 9 ans, de répondre à 500 questions autour des animaux, du corps humain et de la Terre, entre photographies et illustrations, parfois humoristiques.