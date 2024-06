Granado – Des parfums raffinés aux senteurs divines

La jolie marque Granado propose des parfums raffinés aux senteurs divines. J’ai accepté de sortir de ma zone de confort pour en découvrir quelques-uns. J’ai été agréablement surprise par l’intensité des fragrances ainsi que l’univers esthétique qui la représente à merveille. Si vous êtes adepte de fragrances végétales, douces à intenses, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur dans mes suggestions.

Granado – Une marque aux couleurs du Brésil

Granado fait partie de ces marques qui se distinguent pour la formulation de ses compositions olfactives. Elle nous embarque en plein cœur de la nature à la découverte d’extraits de végétaux de plantes, d’herbes et de fleurs brésiliennes. D’abord destinée à être une marque pharmaceutique, elle a su se démarquer grâce à ses compositions de qualité à l’efficacité prouvée. Et c’est à partir des années 2000 que Granado prend un tournant grâce au nouveau créateur qui a eu envie d’agrandir son catalogue en proposant des eaux de Cologne, des soins pour le corps et pour le bain, ainsi que des bougies pour la maison. Nous ne sommes pas surpris que la marque se soit imposée sur le marché brésilien des cosmétiques.

Bonne nouvelle, elle se vend désormais dans plusieurs points de vente en Europe donc la boutique d’Ines de la Fressange à Paris. Et bien sûr, en ligne sur leur site officiel.

Granado – Des parfums pour soi et pour la maison

Granado propose un large choix de parfums à tel point qu’il est facile de s’y perdre. Je vous encourage à cliquer sur le lien « Famille Olfactive » pour que vous puissiez cibler votre recherche. Vous aurez le choix entre les essences balsamiques et résines, florales, florales fraîches et aromatiques. Les eaux de parfum sont glissées au cœur de packagings élégants aux notes tropicales. La marque propose aussi des savons pour le corps, des soins, ainsi que des parfums d’intérieur aux packagings incroyables : bougies, diffuseurs, etc.

Le Trio de parfums « Patchouli, Figo & Folha de Laranjeira »

Le coffret de 3 parfums « Patchouli, Figo & Folha de Laranjeira » est définitivement mon coup de cœur. Il est esthétiquement magnifique, je raffole de la couleur vert foncé lorsqu’il s’agit de décoration. Et celui-ci fera son effet sur l’un de vos meubles ou dans votre salle de bain, cela ne fait aucun doute. Il va permettre de découvrir 3 essences en format voyage de 25 ml. Le trio va surtout plaire à ceux qui raffolent de senteurs boisées, assez intenses pour le coup. Mon favori : le Figo que je trouve frais et élégant. Il fera d’ailleurs un bon parfum d’intérieur.

Le Coffret découverture eaux de parfums Vintage Collection

Ce coffret est sans aucun doute celui à offrir à quelqu’un que l’on aime. Glissé dans un packaging tropical, il renferme 5 flacons de 10 ml permettant de tester 5 senteurs bien connues de la maison : Epoque Tropical, Imperial, Nostalgia, Jardim Real, Infusao Botânica. Je vous encourage à vous attarder sur l’Imperial dont je trouve le mélange botanique bluffant. Je ne suis pas surprise que ce soit un Best Seller de la marque.

Il appartient à la famille olfactive « Floral Agrumes Musqués » :

Notes de tête : bergamote, mandarine, thé blanc

: bergamote, mandarine, thé blanc Notes de cœur : magnolia, rose et muguet

: magnolia, rose et muguet Notes de fond : bois de sental, maté et musc

Si vous avez envie de le découvrir, rendez-vous ICI. Vous pourrez bien sûr vous l’offrir en version 75 ml pour en profiter encore et encore. Vous verrez que les parfums proposés par Granado sont tous glissés dans un coffret emblématique avec leur nom sur le carton.

Granado est une marque dont l’univers esthétique m’attirait depuis un petit moment. Les produits qu’elle propose sont raffinés et servent facilement de décoration. J’ai d’ores et déjà hâte de découvrir les soins qu’elle propose. Notamment les savons ou encore les crèmes pour les mains. Enfin, les bougies me font de l’œil depuis un petit moment, je les imagine sentir durant plusieurs heures dans la maison.

Granado est fortement ancré dans ses racines portugaises et c’est justement ce qui fait sa différence. Les coffrets qu’elle propose feront de belles idées cadeau. Peut-être connaissez-vous déjà la marque ; si tel est le cas, n’hésitez pas à me dire ce que je vous en pensez en commentaire.