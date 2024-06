Miam, une pastèque ! – Ed. L’école des loisirs

Miam, une pastèque ! est un album jeunesse, d’Yuichi Kasano, paru aux éditions L’école des loisirs, en mai 2024. Un livre simple, autour de la gourmandise et de la pastèque, un fruit apprécié des animaux, comme des humains, qui ont chacun sa façon de la déguster !

L’hippopotame adore la pastèque ! Il la prend dans sa gueule, pour la broyer entière avec sa mâchoire puissante. En un instant, le fruit est croqué, il ne reste plus rien ! L’hippopotame trouve cela délicieux. L’éléphant, lui, l’écrase avec sa patte, pour en faire plusieurs morceaux. Avec sa trompe, il prend une partie, qu’il porte à sa gueule, pour croquer. Il trouve cela excellent ! Les tortues avancent vers une pastèque. Elles croquent chacune la peau plus épaisse, pour attendre et croquer, par la suite, l’intérieur rouge, plus tendre. Elles se régalent, c’est extra pour elles !

L’album est original, invitant à observer et découvrir comment des animaux différents s’emparent d’une pastèque et s’en régalent ! Alors que l’hippopotame la croque d’un seul coup, d’autres font attention, partagent, écrasent, ne mangent que l’intérieur, utilisent leurs pattes ou la font tomber pour en faire des morceaux. Le fruit semble apprécier de tous, mais ne se dévore pas de la même manière. L’album est surprenant, gourmand, présentant aussi plusieurs animaux, sans les nommer, mais qui captiveront les jeunes lecteurs. Le final est bien trouvé, avec un rapport avec les humains, qui eux aussi aiment les pastèques ! Le dessin reste simple, plutôt habile, avec un trait fin, offrant un univers délicat et plaisant.

Miam, une pastèque ! est un album jeunesse originale, des éditions L’école des loisirs. Un livre simple, invitant à observer, à comparer les techniques de chacun, pour dévorer ce gros fruit vert, à la chair rouge, qui régale tout le monde !