Nice : inauguration de l’hôtel du Couvent

A peine ouvert, l’hôtel du Couvent de Nice est déjà presque plein ! C’est que cet hôtel 5 étoiles, situé dans le couvent de la Visitation Sainte-Claire, au pied de la colline du Château, dans le Vieux Nice, était attendu depuis longtemps, suscitant la curiosité des Niçois. En effet, il aura fallu dix ans pour que ce projet exceptionnel aboutisse. Vendredi soir, le premier jour de l’été, l’hôtel a été inauguré en présence de Christian Estrosi et de l’entrepreneur Valéry Grégo, fondateur du groupe Perseus.

Pour accéder à l’hôtel, les clients, chargés de valises, peuvent emprunter une voiturette électrique. Quant à ceux qui y viennent pour boire un verre ou pour dîner, devront parcourir les rues du Vieux Nice. On est un peu essoufflé quand on atteint l’entrée de l’hôtel mais profiter d’un tel cadre se mérite. Une première cour plantée d’orangers accueille les visiteurs, prolongée d’une deuxième, située au pied du bâtiment principal en forme de U, datant du XVIIe siècle. L’hôtel dispose de quatre-vingt huit chambres, toutes sans télévision mais avec wi-fi. Il compte également trois restaurants ouverts aux Niçois et aux touristes.

Quand on arrive dans la cour de l’hôtel, on a l’impression d’être dans un espace hors du temps, où passé et présent se mêlent harmonieusement. Il suffit d’emprunter le chemin (il faut éviter les talons !), qui monte aux terrasses successives pour se croire à la campagne, dans un lieu qui invite au calme et à la détente. Cà et là des transats, des fauteuils, au milieu des oliviers et à côté d’un jardin. Le chemin se termine avec une piscine tout en longueur, offrant une vue à couper le souffle sur la mer et les toits de la ville.