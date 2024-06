Ouverture du rooftop 360 de l’hôtel Nh de Nice

A Nice, avec l’arrivée de l’été, les occasions de déjeuner, de boire un verre et de dîner en terrasse ne vont pas manquer ! Début juin, l’hôtel Nh, situé à l’est de la ville, à côté du Palais des expositions, face à l’arrêt de la ligne 1 du tramway et seulement à quinze minutes à pied du Vieux-Nice, a inauguré son rooftop 360°, sans doute l’un des plus beaux de la ville. Il dispose d’une piscine, d’un bar et d’un restaurant. Les clients de l’hôtel ont la possibilité de profiter de la piscine toute la journée tandis que Niçois et touristes peuvent déguster de délicieux cocktails au bar ou dîner au restaurant L’oliveraie, tout en admirant les différents points de vue de Nice qu’offre cette très belle terrasse panoramique. Pendant tout l’été, la terrasse 360° va proposer des animations musicales variées. A noter que tous les mardis, c’est le jazz qui est à l’honneur.

L’hôtel Nh (2-4 parvis de l’Europe 06300 Nice) dispose de cent cinquante deux chambres au design moderne et minimaliste, et de trois salles de réunion. Pour plus de renseignements : 04 92 00 18 10. www.nh-hotels.com