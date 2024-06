Six – Une montagne d’or

Une montagne d’or est le deuxième tome de la série Six, des éditions Dargaud, paru fin avril 2024. Une bande dessinée de Philippe Pelaez et Javi Casado, qui revisite le genre western, dans un album captivant et détonnant, avec six héros atypiques et ambitieux.

Kid n’est pas encore Kid. Il est le fils d’un homme qui lui apprend à tirer au revolver. Le père félicite son fils, affirmant qu’il tire de mieux en mieux, qu’il n’aura bientôt plus rien à lui apprendre ! Le gamin explique que le recul lui fait mal. Le père donne quelques conseils supplémentaires. Le gamin s’interroge et demande à son père s’il a déjà tiré sur quelqu’un. Il a entendu sa mère le disputer. Elle expliquait que même s’il sauvait la terre entière, cela ne rattraperait pas tout le monde qu’il avait fait… Isaac H. Asverus était un homme qui s’était abstenu de toute compassion et de toute miséricorde. Un homme qui après avoir massacré à tout-vu, fur un jour saisi par l’horreur de ses crimes. Torturé par le remords, il était condamné à errer dans l’attente du pardon, qui ne viendrait jamais. Le passé finit par la rattraper…

C’est avec un flashback que débute l’album, permettant ainsi d’en apprendre un peu plus sur le jeune orphelin borgne. Il veut aller chez le notaire, à Denver, et récupérer ce qui lui appartient… Mais pour cela, il a besoin d’aide ! La bande dessinée, pleine de rebondissements, offre aussi son lot de révélations, pour les personnages qui se dévoilent un peu plus. La fine équipe va donc poursuivre son chemin, mais aussi fuir des ennemis de longue date, ou des plus récents ! Le récit reste rythmé, avec de l’action, de la violence, et des héros atypiques, qui arrivent chacun à trouver leur place dans ce western captivant. La violence, la cupidité et la haine au cœur du récit, présentent une fiction maîtrisée et glaçante par moments, dans l’Ouest américain impitoyable. Le dessin reste également maîtrisé, avec un trait puissant et fluide, des scènes d’action percutantes et des paysages grandioses.

