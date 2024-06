Où est le Petit Dinosaure ? – Ed. Gründ

Où est le Petit Dinosaure ? est un livre avec des volets à soulever, des éditions Gründ, paru en mai 2024. Un album tout en carton, de Rhiannon Fielding et Chris Chatterton, qui présente une nouvelle histoire pleine de magie, pour l’heure du coucher.

Petit dinosaure doit aller au lit ! Mais le petit coquin se cache… Il faut le retrouver. Derrière un buisson se trouve quelqu’un. Il s’agit de Paillette, la licorne parmi les fleurs ! Gruffo serait-il dans l’eau, à nager avec les poissons. Derrière une vague, quelqu’un semble se cacher… C’est Perle, la petite sirène qui saute dans les vagues et s’amuse avec les poissons. Elle fait un bond superbe, pour plonger dans la mer. Plus loin, une queue dépasse d’un tronc d’arbre… Près de l’arc-en-ciel, c’est Flamme, le petit dragon qui vole à ras du sol.

A chaque double page, ou presque, une grande illustration est à découvrir, un nouveau lieu du pays des rêves. Un voyage, pour les jeunes lecteurs, qui partent à la recherche du petit dinosaure, pour l’heure du coucher. Un cherche et trouve, avec des rabats à soulever, qui permet de rencontrer ces êtres fabuleux du pays de rêves. Les enfants retrouvent ainsi tous les héros de cet univers magique et doux. Le texte reste simple et court, adapté et interactif, invitant réellement les bambins à participer. La découverte est fabuleuse, pleine et tendresse, de surprise et de malice, pour patienter jusqu’au moment du coucher. Le dessin offre toujours un trait rond et doux, pour un univers coloré et joyeux, enchanteur.

Où est le Petit Dinosaure ? est un livre avec des volets à soulever, des éditions Gründ. Un livre cartonné qui invite à explorer la vallée enchantée, à la recherche de Gruffo, le petit dinosaure, qui doit aller au lit, car la nuit tombe…