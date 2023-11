Vivre dans un monde futuriste connecté, c’est bien. Mais lorsque le grand bug survient, tout se dérègle ! Heureusement, plusieurs groupes d’intervention sont formés depuis longtemps afin de pallier ce genre de « panne ». Dont un quatuor d’adolescents, les Octo ++ missionnés aujourd’hui pour définir et résoudre une défaillance touchant les transports en commun.

Une course contre la montre afin de sauver les passagers commence avec ce premier tome !!

À retrouver depuis le 2 novembre 23 aux Éditions Jungle. (+10)

Le décor :

Un incendie – Des câbles électriques…

Tom se réveille en sursaut lorsque son réveil sonne. Encore un de ses cauchemars, engendré par le stress du boulot. Déjà, un message de Léna assez alarmant, est affiché sur son écran. Car, si Tom est un lève-tard, son équipe d’intervention est déjà sur le pied de guerre avec une tension du réseau qui ne cesse d’augmenter. Il va y avoir un gros bug dans pas très longtemps !! Tom n’a que quelques minutes pour se préparer tranquillement : douche, déjeuner, lavage de dents, et c’est parti pour une journée épique !!!

De toute façon, avec son vélo, il sera vite dans les bureaux de leur groupe d’intervention : Octo ++ !!! Sauf qu’au moment de le prendre, il s’aperçoit que son pneu est crevé ! De quoi le retarder et mettre Léna et les autres en rogne.

Ce n’est pas grave, il lui reste le tram. Le problème, c’est qu ‘au moment de rentrer dans un des wagons, Léna lui envoie un autre message, plus qu’inquiétant. Le réseau en surchauffe est déjà à 6/10, et Tom ne met pas très longtemps à se rendre compte du problème !!!

Le tram se met à accélérer à une allure incroyable, tandis que les passagers sont en panique complète. Il ne faut que quelques minutes à l’adolescent pour analyser la situation, et… Trouver une solution d’urgence pour atteindre la poignée d’arrêts d’urgence. Bref, net et efficace.

Malheureusement, une fois arrivé dans les locaux d’Octo ++, c’est un autre problème qui suit …

Le point sur la BD :

Après une trentaine de romans destinés à tout âge, Jean-Christophe Tixier scénarise le premier tome de cette nouvelle série. Le grand bug est basé dans un monde futuriste, mais pas très loin de notre époque, où l’avènement des technologies permet un contrôle total des villes. Une vision anticipative, où des sociétés forment des équipes d’interventions, spécialisées dans les AI. Ici, c’est un quatuor d’adolescents avec un vieux miteux, qui n’empêche en aucun cas leur efficacité. Des sortes de petits génies des technologies, qui malgré leur côté geek s’attellent à des missions très sportives. L’unité du groupe est souvent perturbée par les dissensions entre les personnages, et leur ego !!! Roberta Pierpaoli nous sert un graphisme d’animation, propre à sa formation première, qui plaira à tout pour cette BD jeunesse aux Éditions Jungle.

La conclusion :

Un récit anticipatif mêlant action, où l’on plonge dès les premières pages, et technologies ! On avait déjà entendu parler d’un grand bug, qui aurait dû se produire dans les années 2000, et aurait été catastrophique. Rien à l’époque. Mais, avec l’avènement des technologies, et des AI, les auteurs imaginent ce récit dynamique, qui pourrait être prédictif !!! Le grand bug aux Éditions Jungle, collection Frisson, pour les férus de technologies, de programmations, mais aussi, pour ceux qui aiment l’action !!!