Belle au Naturel : découvrez le Coaching beauté personnalisé gratuit

En matière de beauté, il n’y a pas de solution universelle. En effet, chaque personne est unique, avec ses propres besoins et spécificités. Trouver les produits de beauté adaptés à votre type de peau et à vos cheveux peut être un véritable défi. C’est là que la box Belle au Naturel entre en jeu avec son tout nouveau concept de coaching beauté 100 % gratuit et personnalisé. Dans cet article, nous explorerons le concept révolutionnaire de cette box. Aider les femmes (et les hommes, parce que pourquoi pas !) à adopter une routine naturelle et sur-mesure, tout en mettant l’accent sur l’écoresponsabilité.

Une beauté écoresponsable et sur-mesure

Belle au Naturel est une célèbre box de beauté française qui a pavé son chemin depuis une dizaine d’années. Sa mission est d’accompagner les personnes dans leur transition vers une routine de beauté 100 % biologique et française. Chaque mois, la box propose de quatre à six produits de beauté bio, spécialement adaptés à la saison en cours. Cependant, la marque va encore plus loin en proposant un coaching beauté entièrement gratuit.

Ce coaching beauté se base sur un diagnostic en ligne minutieux. Vous répondez d’abord à une série de questions sur des aspects importants. Certaines très simples comme votre âge, votre activité physique, vos habitudes alimentaires, votre sommeil. Certaines sont un peu plus difficiles à déterminer : votre type de peau, ou votre niveau de stress, par exemple. Suite à l’analyse de vos réponses, vous recevez un programme personnalisé directement dans votre boîte mail. Pour chaque catégorie (peau, visage, cheveux, etc.) vous avez des conseils de produits de beauté adaptés.

Mais ce programme ne se limite pas à vous recommander des produits. Il vous guide également vers une routine beauté et un mode de vie plus équilibré. Il inclut des conseils pour une beauté durable, des habitudes de vie saines, etc. J’apprécie particulièrement les petits défis que l’on reçoit toutes les semaines par mail pour nous aider à adopter une routine plus responsable. En effet, c’est ludique, cela créé de nouvelles habitudes, tout en réalisant des économies.

Selon Fabrice Vimard, le fondateur de Belle au Naturel, “Notre coaching a pour originalité d’être beaucoup plus tourné vers les conseils que vers les produits : ce n’est pas un entonnoir de vente. Notre but est de challenger les femmes pour les aider à améliorer leur routine beauté et bien-être.”

Des témoignages élogieux

La réponse du public ne s’est pas fait attendre, avec de nombreux témoignages positifs. Ophélie H. s’enthousiasme en déclarant : “J’adore ! Les réponses aux questions sont pertinentes et bien adaptées. Les propositions de produits collent vraiment bien. J’aime les petites astuces mode de vie en complément.” Sandra L. est également ravie, affirmant que c’est “génial de pouvoir bénéficier de conseils personnalisés et adaptés à mon type de peau”. Chloé R. est bluffée par la complétude du programme, et Élisabeth D. souligne la simplicité et la rapidité du diagnostic. Pour ma part, je trouve le concept génial, mais aurait aimé voir plus de produits proposés sur leur site. Par exemple, le coaching me conseillait de faire des gommages pour mon visage, mais n’avait pas de produit à me proposer. C’est un peu dommage.

La Box beauté biologique Française 100 % personnalisée

Belle au Naturel est la première box beauté biologique française 100 % personnalisée. Chaque mois, les abonné·e·s ont le choix entre recevoir la box beauté du mois ou composer leur propre box parmi une sélection d’une centaine de produits de beauté biologiques français. Le contenu des box Belle au Naturel est varié, offrant une gamme complète de produits de beauté biologiques innovants, de maquillage, de soins bien-être, d’hygiène zéro déchet et même des cures détox de saison pour revitaliser et protéger la peau et les cheveux.

Les produits proviennent de marques françaises écoresponsables de renom telles que Guérande, Patyka, Centifolia, Couleur Caramel, Ylaé Cosmétiques, Lafare en Provence, Boho make up, Folies Royales, et NaturAloé. En plus des produits de beauté, les box Belle au Naturel peuvent également contenir des bijoux et des goodies pour compléter votre routine beauté.

L’origine de la Box Belle au Naturel

Belle au Naturel a été fondée par Fabrice Vimard, passionné de naturopathie, qui utilisait depuis des années des produits naturels pour prendre soin de sa famille. Fort de l’impact positif de ses conseils et de ses attentions, il a créé Belle au Naturel en 2014. La box a depuis été rejointe par une équipe dévouée, composée d’un webmaster, d’une photographe, d’une community manager, d’une responsable après-vente et d’une responsable des partenariats.

En résumé, le coaching beauté personnalisé offert par la box Belle au Naturel est une avancée majeure dans l’industrie de la beauté. Il permet aux femmes de découvrir des produits adaptés à leurs besoins tout en les sensibilisant à l’écoresponsabilité. Avec des témoignages positifs qui affluent et une gamme de produits biologiques français de qualité, Belle au Naturel se positionne en leader de la beauté personnalisée et écoresponsable en France. Alors, pourquoi ne pas essayer le diagnostic gratuit et vous lancer dans une nouvelle routine beauté sur-mesure et durable ?