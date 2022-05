Grand-Est : des solutions hydrogène pour décarboner les mobilités

En s’appuyant sur l’expertise de la Fondation Solar Impulse, la Région expérimente aujourd’hui une nouvelle solution en faveur de la transition énergétique, avec Logikko. Labellisée par la Fondation, cette solution permet à la Collectivité d’équiper quatre de ses véhicules de boîtiers à hydrogène. Cette démarche innovante s’est concrétisée le vendredi 22 avril 2022 à Metz, en présence de Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et de Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse. Pascale Gaillot, Conseillère régionale, Présidente de la Commission Environnement, Cédric Gouth, Conseiller régional, Président de la Commission Tourisme, ainsi que Jean Arjeau, Président de Logikko, étaient également présents.

Une première étape prometteuse pour plus de carburants propres !

Forte du partenariat engagé avec la Fondation Solar Impulse depuis 2019, la Région Grand Est a souhaité accélérer le renouvellement et le verdissement de son parc automobile en lançant une expérimentation : l’installation des boîtiers à hydrogène sur quatre véhicules utilisés par ses Equipes Mobiles d’Ouvriers Professionnels (EMOP). Cette démarche s’inscrit en complémentarité de la suppression – d’ici fin 2022 – de l’ensemble des véhicules de service roulant au diesel, de l’équipement en boîtiers bioéthanol et de l’achat de voitures électriques pour les courtes distances.

Pour ce faire, la collectivité s’est tournée vers la société Logikko, une start-up mettant à disposition une solution embarquée d’injection d’hydrogène dans les moteurs thermiques. Ce procédé technologique, soutenu par l’ADEME et la Banque des Territoires, permet de réduire jusqu’à 70 % l’émission de gaz et d’économiser jusqu’à 25 % de carburant sur les moteurs thermiques.

Pour Jean Rottner, « A l’heure des grandes mutations mondiales et des nécessaires évolutions en matière d’énergie, nous avons des choix à faire pour réduire notre empreinte carbone, pour consommer moins mais mieux, pour ménager nos ressources et améliorer le quotidien de nos concitoyens. Cela passe notamment par plus de mobilités propres et durables. L’hydrogène vert constitue en cela un formidable levier au service de la transition écologique et environnementale de notre territoire. La solution proposée aujourd’hui en est un bel exemple ! C’est une première étape décisive qui nous encourage à poursuivre nos efforts et à déployer de l’hydrogène en Grand Est pour un avenir plus vert. ».

* * *

Le Grand Est se positionne aujourd’hui comme un « laboratoire » de solutions de demain en matière de carburants propres. La collectivité régionale déploie des aides pour tous : particuliers, collectivités, artisans, commerçants et agriculteurs, pour que chacun puisse se tourner vers des mobilités plus propres, plus écologiques, plus économiques et contribuer à la décarbonation du territoire.