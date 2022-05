2 000 choristes enchantent le Grand Est !

La troupe des 2 000 choristes est de retour pour la 7ème édition de leur spectacle qui se déroulera les 27, 28 et 29 mai au Galaxie d’Amnéville (57). Un événement soutenu par la Région Grand Est et qui illustre sa volonté de dynamiser le monde choral et de promouvoir la diversité culturelle.

Intitulé « Jusqu’au bout de nos rêves » en hommage à Jean-Jacques Goldman, l’événement est porté par l’Association Chœur Régional de Lorraine. Il réunit plus de 2 000 passionnés de chant choral au sein de 100 chorales du Grand Est, des artistes de renom ainsi que deux orchestres (un symphonique et un rythmique).

Parmi les chanteurs invités, on retrouve Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Halliday, et Anne Sila, finaliste de l’émission The Voice en 2015 et gagnante de The Voice All Stars en 2021.

Le caractère transfrontalier de ce spectacle est à souligner, des liens forts s’étant tissés au fil des éditions entre les choristes belges, suisses et français.

La réussite de ce projet unique en Europe repose avant tout sur l’investissement personnel des choristes, tous bénévoles. Pendant près d’une année, les 2 000 choristes et les chefs de chœur, issus de tout le territoire régional, ont répété sans relâche à travers tout le Grand Est.

Découvrez la vidéo de présentation du spectacle 2022 : https: 2000 Choristes 2022 – Annonce thème et artiste – YouTube