Grateful Dead, American Beauty : Réédition d’un album folk rock psychédélique mythique !

A l’occasion du 50eme anniversaire d’American Beauty, le label Rhino réédite le chef d’œuvre du groupe qui a inventé le folk rock psychédélique.

Durant un peu plus de deux décennies, de 1966 à 1989, le Grateful Dead va dynamiter les canons de la musique pop et lui insuffler une bonne dose de folk, de free jazz, de musique indienne et contemporaine. Des cheveux longs aux fringues hippies et barbes crasseuses, de l’esprit communautaire aux affiches hallucinogènes (des squelettes entourés de roses !), le Grateful Dead invente aussi l’imagerie du rock psychédélique. Sans oublier les fameuses séances d’acid test et de télépathie qui font partie de la vie quotidienne, dans leur fief à San Francisco.

Fin des 60’s, la communauté fondée par Jerry Garcia s’inspire des idéaux de la contre-culture telle que l’ont développé les beatnicks sous l’influence de Jack Kerouac et de Allen Ginsberg. Considéré comme l’un des meilleurs albums studio du Grateful Dead, American Beautyconfirme le virage déjà amorcé par l’album « Workingman’s Dead » (1970). Le groupe passe brusquement d’un rock libre et désordonné à une sorte d’americana folk acoustique alors très en vogue en Californie. Moins enclins aux expériences psychédéliques et autres acid test, les musiciens vont se concentrer sur l’écriture et développer une diversité et une richesse musicale, absolument incroyables. Le groupe opère un véritable tournant, se plonge dans les racines folk et country à travers des titres peuplés d’harmonies vocales dans l’esprit Crosby, Stills, Nash & Young, et de textes qui traitent des espoirs et désillusions que vit la jeunesse américaine à la fin des 60’s.

Enregistré en 1970, à quelques mois d’intervalle de « Workingman’s Dead », Jerry Garcia et ses amis développent des explorations country bluegrass, folk et rock psychédélique à travers des compositions de haut vol. Ici les chansons respirent la joie, la bonne humeur sur des textes poétiques signés de Robert Hunter. Guitares acoustiques country rock, harmonies vocales luxuriantes « Attics Of My Life » et arrangements pop folk psychédélique, cet album est toujours aussi actuel 50 ans après. «Ripple» et «Box of Rain» abordent des thèmes récurrents chez le Grateful Dead, évoquent la spiritualité, la mort. Hymne joyeux, « Sugar Magnolia » traite des petits frissons que les amoureux ressentent aux prémices d’un amour naissant . Le tumultueux « Truckin » est une métaphore de la vie, une route tissée d’espoirs tant attendus par toute génération 60’s, prise en étau entre guerre du Vietnam et de la fin des rêves hippies.

Mais le véritable intérêt de cet objet, se sont les 23 enregistrements live au Capitol Theatre de Fort Chester NY enregistrés le 18/021971 publiés pour la première fois. On notera ainsi les versions enflammées de « Johnny B Goode » (Chuck Berry), “Hard To Handle” (Otis Redding) , “Not Fade Away” (Buddy Holly), “Going Down The Road Feeling Bad” (Henry Whitter) ou “Me and My Uncle” (Mamas and The Papas).

Un demi siècle après, on prend un plaisir à redécouvrir les titres remastérisés et inédits de ce fabuleux groupe qui exerça une influence majeure sur cette jeunesse américaine des 60’s en quête de spiritualité et de vie libertaire.

Jean-Christophe Mary

American Beauty (Rhino / Warner Records)

Box of Rain

Friend of the Devil

Sugar Magnolia

Operator

Candyman

Ripple

Brokedown Palace

Till the Morning Comes

Attics of My Life

Truckin’ (en) Garcia, Lesh, Weir, Hunter

Disc 2: Capitol Theatre, Port Chester, NY (2/18/71)

Bertha

Truckin’

Hurts Me Too

Loser

Greatest Story Ever Told

Johnny B. Goode

Mama Tried

Hard To Handle

Dark Star

Warf Rat

Dark Star

Me And My Uncle

Disc 3: Capitol Theatre, Port Chester, NY (2/18/71)

Casey Jones

Playing In The Band

Me And Bobby McGee

Candyman

Big Boss Man

Sugar Magnolia

St. Stephen

Not Fade Away

Goin’ Down The Road Feeling Bad

Not Fade Away

Uncle John’s Band