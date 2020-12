Barbie – Le jouet incontournable à retrouver au pied du sapin de Noël

Barbie est une poupée iconique qui fait accompagne les enfants depuis plus de soixante ans. Une poupée qui a su traverser les époques et inviter les enfants à grandir, source d’inspiration et de jeu, qui est à retrouver, chaque année, au pied du sapin de Noël, pour faire des heureuses et des heureux.

La poupée mythique et iconique Mattel est à retrouver à travers différentes nouveautés, pour ce Noël. Des coffrets, des accessoires, des poupées et des univers fantastiques et féériques, idéaux pour faire rêver… Ainsi, il y a des sirènes pleines de secrets à découvrir, l’étincelante Barbie Joyeux Noël, la Princesse Flocon, la Barbie et sa licorne ou son cheval merveilleux, les poupées Fashionistas, le dressing de luxe, l’avion de rêve, le food-truck, le camping-car, la Dreamhouse, la maison de rêve, la voiture de rêve, la tête à coiffer, le coffret Bijoux magiques à créer, ou encore les romans de la Bibliothèque rose des éditions Hachette.

Parmi cette grande variété de jouets incontournables, France Net Infos a eu envie de faire scintiller Noël et rêver les enfants avec la sublime Barbie Joyeux Noël, qui a été créée spécialement pour les fêtes de fin d’année. Une poupée qui scintille de mille feux, avec sa robe sublime, composée d’un bustier doré et brillant aux manches volantées, ainsi que d’une jupe en tulle, qui est magnifiée par un voilé étincelant ornée de parfaits flocons. La ceinture est un faite d’un nœud qui vient souligner et magnifier la splendide robe, qui incarne avec élégance toute la magie de Noël. Une princesse moderne est donc à découvrir, un jouet scintillant, qui va mettre dans les yeux des enfants des étoiles ! Un joli conte de fées qui va s’ouvrir à tous les fans de cette poupée iconique, qui a toujours su faire rêver.

Dans la collection Dreamtopia, la Barbie Princesse Flocon vient offrir un tour de magie, avec sa belle robe qui se déploie. La poupée est habillée d’une longue robe pailletée, couleur lavande et aux motifs irisés, qui évoquent la magie de l’hiver, avec délicatesse. Des histoires merveilleuses se profilent alors dans l’esprit des enfants, qui vont pouvoir tenir en leurs mains cette adorable et jolie Barbie. Le coffret se compose donc de cette poupée, pour les enfants à partir de 3 ans, et d’une brosse, pour pouvoir coiffer la figurine à la chevelure blonde, couronnée d’un diadème. C’est en appuyant sur la boucle de la ceinture, que les enfants vont pouvoir déployer majestueusement la jupe, laissant apparaître des flocons de neige argentés et scintillants. Un tour de magie qui ravira petits et grands, à faire encore et encore…

Mattel, entreprise américaine mondialement connue, tout comme ces jouets incontournables Barbie, sont à retrouver au pied du sapin de Noël, entre coffrets de poupées féériques, véhicules de rêve, compagnons merveilleux…

Toute la collection de Barbie Mattel est à retrouver par ici.