Etranges escales de Patrick Baud

Patrick Baud, le créateur de la chaîne Youtube Axolot, partage sa passion pour les curiosités du monde à travers différents médias : radio, blog, vidéos, livres… Dans son dernier ouvrage “Etranges escales” paru aux Editions Dunod, il nous transporte au coeur de sept grandes villes du monde.

Etrange escales, voici un titre alléchant pour les amateurs de voyages!

Les destinations

Avec un tel titre, on s’attend à découvrir quelques destinations exotiques. C’est tout le contraire que nous propose Patrick Baud. Il a choisi sept villes parmi les plus connues du monde, à savoir Prague, Londres, Rome, Paris, New York, Berlin et Tokyo.

Pour chacune d’entre elles, l’auteur a retenu une dizaine de sites remarquables. Il les présente ensuite par thèmes : la ville, architecture, art, musées, boutiques. Les différents lieux visités se retrouvent sur un fond de carte, chose pratique, si vous souhaitez découvrir ces lieux par vous-même.

De l’ambiance macabre d’un ossuaire à Prague, au romantisme de l’île aux paons à Berlin, en passant par la statue de Godzilla à Tokyo, ces Etranges escales sont de croustillantes petites découvertes.

Après avoir parcouru ce livre, vous attendrez avec impatience, les nouvelles escales toutes aussi étranges et merveilleuses de Patrick Baud.