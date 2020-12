Léonard Parli – Calissons d’Aix et autres confiseries à offrir

Léonard Parli est une confiserie française, une entreprise familiale, qui présente leur spécialité, le Calisson d’Aix, entre autres confiseries de grande qualité. Des gourmandises à partager pour finir les repas de fêtes, ou à retrouver au pied du sapin de Noël, pour les plus gourmands !

Entreprise Familiale, Léonard Parli est une confiserie, qui depuis 1874, fabrique des Calissons d’Aix, avec une recette authentique et savoureuse. Un savoir-faire et une passion, qui se transmet de génération en génération, afin de faire perdurer cette recette unique. En effet, véritable confiseur, l’entreprise assure toute la fabrication, avec des melons confits à cœur, un taux élevé d’amandes et le sucre avantageusement remplacé par le sirop des fruits qui font le secret de la finesse et de la saveur des Calissons Léonard Parli.

Ainsi les Calissons d’Aix sont à déguster, partager ou offrir, pour ces fêtes de fin d’année. Un produit issu d’un savoir-faire centenaire, pour un goût unique, dont la technique de fabrication artisanale a forgé sa réputation. La pâte est fabriquée à base d’amandes, de melons confits et d’écorces d’orange confites. Une forte teneur en amande confère un goût prononcé, savoureux et authentique, aux Calissons Léonard Parli. La confiserie est douce, parfumée, fondante et délicieuse, se présentant dans une boîte brevetée et déposée, qui reprend l’iconique esthétique du Calisson. Différentes boîtes, de tailles différentes, permettent de régaler, les plus ou moins gourmands !

D’autres gourmandises et spécialités de Noël sont à déguster, comme le Kirschbescue, un cake aux fruits confits trempés dans le Kirsch, du pain d’épices, des fruits confits, du nougat et des chocolats fins. Le nougat blanc est l’un des incontournables, après les chocolats et le pain d’épices, une pâte molle, à la douce saveur de miel et aux croquantes amandes. Une précieuse confiserie, fondante, douce, suave, savoureuse et croquante, que l’on aime à retrouver et déguster.

Léonard Parli, pour ces fêtes de fin d’année, présente une belle gamme de confiseries, à déguster, à partager et à offrir. Des Calissons d’Aix savoureux, du nougat tendre et fondant, un assortiment de chocolats et bien plus encore à retrouver au pied du sapin de Noël.

