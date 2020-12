Des gourmandises à partager et à offrir avec Le Comptoir de Mathilde

Le Comptoir de Mathilde est une entreprise française qui depuis 2007, met à cœur d’offrir les beaux et bons produits, avec l’ambition de porter haut les couleurs de la gastronomie française. Pour ce Noël, le catalogue présente quelques incontournables et de belles nouveautés.

En effet, le catalogue de Noël Le Comptoir de Mathilde présente un bel éventail de produits, pour se plonger dans l’esprit de Noël, avec plein de gourmandises à partager ou à offrir. Parmi ces produits savoureux, sont à découvrir et déguster, les nouvelles truffes de Mathilde, suggérées en trois recettes, notamment les truffes au chocolat au lait éclats de noisettes. Des truffes fantaisies, fondantes, savoureuses et réconfortantes, avec des petits morceaux croquants de noisettes. Les truffes sont présentées dans un sachet transparent, de 150g, laissant ainsi apparaître les délicieuses bouchées sucrées chocolatées.

Le pain d’épices est également à l’honneur pour les fêtes et cette année, Le Comptoir de Mathilde présente également une nouveauté, dans cette gamme de produits, d’adorables petits bonhommes. En effet, de mini-sachets de Monsieur Pain d’épices, avec 20 petits adorables et savoureux petits bonhommes sont à retrouver, déguster, partager et même offrir. Les petits gâteaux sont parfaitement épicés et moelleux, adorables pour finir un repas, accompagner un café ou un thé, ou encore décorer un dessert.

La fondue de chocolat au lait et mini guimauves est également une délicieuse nouveauté, pour cette fin d’année, à savourer seul, ou à offrir aux plus gourmands. Un joli pot en verre, de 200g, qui propose un instant de détente et de partage, rapide et facile à préparer, et tout autant à déguster. Un moment gourmand et fondant, à savourer avec les mini guimauves du pot, moelleuses, mais aussi des fruits frais ou des biscuits croquants.

Du côté salé, des terrines tartinables, pour les apéritifs sont à déguster, tout comme des confits et du foie gras. France Net Infos vous suggère de déguster les rillettes bio à la truite fumée et poivre de Kampot. Une nouveauté pleine de saveur et de surprise, avec la douceur et la fraîcheur de la truite fumée, relevé par la force du poivre de Kampot, qui apporte aussi un parfum plaisant à la recette. Ces tartinables et la mer, ou de la terre, peuvent être servies sur les tartinettes dorées. Des toasts grillés, légers et croustillants, présentés dans un sachet de 150g, permettant de profiter d’un moment de convivialité, de gourmandise et de partage.

Enfin, parmi les nouveautés, toujours, le coffret Bar sels & poivres du monde. Une idée de cadeau surprenante et tendance, qui apporte une touche d’originalité aux plats. Ainsi, des saveurs inédites sont à découvrir pour parfumer les plats, avec du sel bleu de Perse, du poivre noir de Malabar, du poivre noir de Timut, du poivre sauvage de Voatsiperifery, une préparation culinaire à base de sel rose de l’Himalaya truffe noire et poivre noir, un mélange du trappeur et un mélange quatre poivres et baies. A l’intérieur de la boîte, se trouve aussi un moulin interchangeable, pour pouvoir agrémenter tous les plats souhaités. Le coffret est original, avec plein de saveurs à découvrir, pour voyager à travers le monde.

Pour ce Noël, le catalogue dédié Le Comptoir de Mathilde est très complet, offrant plein d’idées savoureuses, à partager en famille ou entre amis, de l’apéritif au dessert, mais aussi à offrir et retrouver au pied du sapin de Noël !

