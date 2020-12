Les Voyages de Gulliver – De Laputa au Japon est une bande dessinée de Bertrand Gallic et Paul Echegoyen, librement adaptée du roman de Jonathan Swift. Un bel ouvrage de la collection Noctambule, des éditions Soleil, paru en novembre 2020, oscillant entre réel et imaginaire.

Lundi 2 août 1706, le ciel de Londres abreuve la Tamise, la pluie ne cesse de tomber sur la capitale. Alors que le vent souffle et que des cordes pleuvent, un homme combat se mauvais temps, parcourant les rues de Londres, pour se rendre chez un ami. Arrivée au seuil de la porte, une demoiselle ouvre, affirmant que son papa est bien à la maison, car avec un temps pareil : que ferait-il dehors ?! Puis, elle demande au visiteur de la suivre. Dans un salon, devant le feu de la cheminée, une femme, un garçon et un homme lui souhaitent la bienvenue. Les deux hommes s’apprêtent à partir pour les Indes orientales. Le visiteur n’attend plus que la réponse de Lemuel, affirmant que ses gages seront à la hauteur du périple. C’est alors que la femme prend la parole, expliquant que c’est cette perspective qui les a décidés, pour faire une pierre deux coups. La proposition satisfait la soif d’aventure de son mari, mais elle permettra aussi de placer les siens à l’abri du besoin.

Lemuel va donc bientôt partir en voyage, en attendant, il profite rapidement des derniers instants avec sa famille. Le bateau prend la mer, avec Lemuel, bravant une tempête, qui fait dériver le navire. Alors que les éléments se sont calmés, les marins pensent être enfin à l’abri, mais bientôt un bateau de pirates les prend en chasse. C’est sur un petit canot, que le Capitaine, Lemuel Gulliver, se retrouve seul en mer, débute un incroyable voyage, à commencer par l’île volante de Laputa. Le récit est empreint de poésie, doux et plaisant à lire, offrant un conte philosophique, pamphlet sociétal et politique. La bande dessinée fantastique offre une adaptation charmante, entre humour et satire, se moquant des travers de la société, oscillant entre réel et imaginaire. Le dessin est captivant, avec un graphisme singulier aux atmosphères chromatiques saisissantes, un trait fin et vif.

Les voyages de Gulliver – De Laputa au Japon est un bel ouvrage, un album, des éditions Soleil, qui offre à découvrir une adaptation passionnante, révélant un conte philosophique fantastique, se moquant de la société, des idéaux, de la politique…