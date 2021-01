Gulf Stream Editeur – Alerte tempête !

Alerte tempête ! est un nouveau roman pour les jeunes lecteurs, à paraître en février 2021, aux éditions Gulf Stream, dans la collection Etincelles. Un livre de Corinne Boutry, qui présente une aventure déjantée et pleine de rebondissements, dans une île tropicale soumise aux quatre vents…

Le père de Salomé hurle depuis le salon, pour appeler toute la famille. Son frère et sa mère se précipitent pour le rejoindre. Dans la famille de Salomé, ils aiment bien être collés les uns aux autres. Mais depuis qu’elle est une grande fille, Salomé préfère garder, maintenant, son indépendance. Malgré tout, au fond d’elle, elle aime avoir le sentiment de partager un élan commun. Elle se dépêche donc de rejoindre son clan, pour regarder les informations télévisées. Pour une fois, une chaîne nationale s’intéresse à eux, indigènes sur leur île à l’autre bout du monde… Il est annoncé qu’une tempête va passer dans vingt-quatre heures au large de leurs côtes.

Après l’annonce, Salomé reçoit un appel pour pouvoir garder, le lendemain, la jeune Lisiane. L’adolescente se fait une joie de faire du baby-sitting, alors elle ne tarde pas à aller se coucher… Ce qu’elle ne savait pas c’est qu’avec la tempête Irma, son baby-sitting va être quelque peu bousculé ! Une aventure pleine de rencontres et de rebondissements est donc à découvrir, pour les jeunes lecteurs qui vont se laisser entrainer dans cette tempête. Le récit est assez bien découpé, avec des chapitres, pour faciliter la lecture et quelques illustrations, pour embellir le roman. Des anecdotes, des références et citations apportent une belle dynamique et l’humour est présent dans ce récit aussi déjanté que drôle. Le roman est plaisant, avec une partie documentaire, à la fin, pour en savoir plus sur les cyclones.

Alerte tempête ! est un nouveau roman de la collection Etincelles, des éditions Gulf Stream, offrant une aventure tout à fait surprenante, amusante et même déjantée, pour deux jeunes filles qui se retrouvent bousculer par la tempête Irma.