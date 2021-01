Signification des couleurs de sabres laser

Que vous soyez ou non un vrai fan de Star Wars, à un moment donné de votre vie, vous avez probablement vu l’un de ces sabres laser emblématiques et vous avez souhaité pouvoir le tenir et le faire tourner !Le rouge, le bleu, le violet, le jaune, le vert, le bronze et le noir sont les couleurs qui ont été représentées dans la série de films Star Wars, créée par George Lucas.Sachant que les sabres laser varient en couleur, mais saviez-vous que chaque couleur a une signification spécifique derrière elle qui décrit le guerrier qui la manie ?

Essayons d’expliquer la signification des différentes couleurs de sabres laser les plus populaires dans Star Wars.

Sabre laser bleu

Utilisé par Anakin Skywalker, Luke Skywalker, Ben Skywalker.Les porteurs de sabre laser bleu sont communément appelés gardiens Jedi. Ces individus sont hautement entraînés aux différentes méthodes de combat au sabre laser, telles que les sauts acrobatiques et la télékinésie.Connus pour leurs puissants coups de sabre laser, les Gardiens attaquent férocement leurs adversaires de front, ne reculant jamais devant un combat et se battant toujours pour le côté lumineux. Le sabre laser bleu a pour but de servir de gardien et de protecteur, de servir la justice et de combattre le mal.

Sabre laser vert

Dans “L’empire contre-attaque”, ils voulaient établir que Luke Skywalker avait un nouveau sabre laser. Ils ont donc ajouté une nouvelle couleur. C’est la première fois qu’un sabre laser vert est montré dans un film.

Le vert est le deuxième sabre laser le plus courant, derrière le bleu. Le vert indique la classe “Consulaire” des Jedi. Ces Jedi préféraient réfléchir aux mystères de la Force et combattre le côté obscur en son sein. Ceux qui utilisent le sabre laser vert sont en paix et n’utilisent la Force qu’en dernier recours. Alors le sabre vert signifie La paix par la Force, si nécessaire.

Sabre laser rouge

Les sabres laser de couleur rouge sont presque exclusivement utilisés par les forces du mal et les Siths. La lueur rouge est obtenue à partir de puissants cristaux synthétiques, contrairement aux cristaux bleus et verts formés naturellement que les Jedis préfèrent.

la signification du sabre rouge est le pouvoir du mal.

Le sabre laser violet

Le sabre laser violet a été introduit dans “L’attaque des clones” comme l’arme de Mace Windu. Le personnage de Windu a été joué par l’acteur Samuel L. Jackson qui a insisté pour utiliser un sabre laser de couleur violette puisque c’est sa couleur préférée.

Le violet a été utilisé par Siths qui s’est transformé en Jedi peu de temps après, il représente donc à la fois le côté lumineux et le côté sombre de la force.

Sabre laser jaune

C’est la couleur des Sentinelles Jedi. Les sentinelles, la troisième branche et la moins connue des Jedi, cherchent à maintenir l’équilibre entre les deux autres branches et à détruire toute trace du côté obscur, en se cachant pendant des mois d’affilée, elles se concentrent également sur la technologie, la distraction et la surveillance.

Le sabre jaune représente la force, l’intrigue et la poursuite.

