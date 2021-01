Les critères de choix pour acheter une balance connectée

Lorsqu’on commence un régime alimentaire pour maigrir ou une activité sportive afin de gagner du muscle, il est important de surveiller son état de forme. Pour cela, vous aurez donc besoin de mesurer différents indicateurs comme votre poids. Une balance vous sera utile, mais laquelle choisir ? Dans cet article, on vous parle de la balance connectée, une balance intelligente qui présente de toutes nouvelles fonctionnalités.

Pourquoi opter pour une balance connectée ?

La balance connectée est très différente d’une balance normale. Elle remplit bien évidemment sa fonction principale, qui est d’indiquer votre poids, mais pas que. Un pèse-personne connecté va également calculer votre indice de masse corporelle (IMC). En effet, le poids est proportionnel à la taille, un critère qui n’est pas pris en compte par les balances normales. De plus, la balance connectée calcule aussi les taux de masse musculaire et de masse graisseuse. Lorsque vous vous pesez avec une balance connectée à impédancemètre, celle-ci envoie une faible décharge électrique à travers votre corps (pas de panique, vous ne sentirez rien). En traversant votre corps, cette décharge va se heurter aux muscles et à la graisse. Or, si elle traverse facilement les muscles, la graisse va lui opposer une résistance. C’est donc comme cela que la balance pourra calculer toutes ces nouvelles données. Enfin, comme son nom l’indique, il s’agit d’une balance connectée. Vous pourrez donc la lier à votre smartphone, ordinateur, et même à votre montre connectée. Grâce à cela, vous aurez toutes les informations sur votre perte ou votre prise de poids à portée de main. Vous aurez également un historique de toutes vos pesées, ce qui vous permettra de suivre votre progression à tout moment et sur n’importe quelle période.

Quelle balance connectée choisir ?

Afin de choisir une balance connectée, vous devez avant tout déterminer les informations que vous voulez mesurer. Voici notre sélection des trois meilleures balances connectées disponibles sur le marché. Pour aller plus loin vous pouvez aussi visiter ce guide comparatif.

Withings Body Cardio

C’est la balance connectée la plus chère du marché, mais aussi la plus complète. Elle mesure toutes les données que vous pouvez attendre d’une balance connectée. Elle est dotée de la fonctionnalité VOP qui vous permet de garder un œil sur votre santé cardiaque. L’application Health Mate qui l’accompagne est excellente.

Eufy (Anker)

Il s’agit de la balance connectée au meilleur rapport qualité/prix. Elle vous offre 12 mesures différentes et possède 4 capteurs, ce qui permet d’obtenir des résultats fiables. Grâce à l’application Eufy, vous aurez un aperçu de votre progression à tout moment. Elle est aussi compatible avec les applications Google Fit et Apple santé.

Noerden Minimi

Enfin, la balance connectée MINIMI de NOERDEN est parfaite si vous cherchez une balance pas chère et discrète. L’application permet de créer plusieurs profils ce qui permet à la balance de pouvoir être utilisée par plusieurs membres de la famille en même temps. Enfin, un avantage qui n’est pas des moindres : elle est fabriquée en France !