Comment calculer le prix de votre carte grise ?

Cruciale pour identifier un véhicule, la carte grise est plus qu’indispensable. En faire la demande après l’achat d’un véhicule s’avère obligatoire. Vous vous demandez sûrement pourquoi la carte grise est-elle si importante ? Combien coûte-t-elle ? Et à qui s’adresser pour l’obtenir ?

Qu’est-ce qu’une carte grise ?

Le certificat d’immatriculation ou carte grise est un document qui légalise la circulation d’un véhicule. Telle une pièce d’identité, elle contient les informations telles que :

• la marque, le modèle et la couleur du véhicule ;

• le nombre de chevaux ;

• le numéro et certificat d’immatriculation ;

• la date de mise en circulation ;

• les informations relatives à son possesseur, etc.

La carte grise constitue donc un titre de police et certifie l’existence et la régularité du véhicule. En cas d’accidents ou de contrôles policiers, elle est le premier document exigé. Sans elle, vous ne pouvez pas assurer votre véhicule. Son absence lors d’un contrôle constitue un délit et soumet à une contravention. D’où la nécessité d’en faire la demande.

Quel est le coût d’une carte grise ?

Le prix carte grise s’établit en fonction de certains éléments tels les :

• taxes régionales qui s’établissent en fonction du lieu du domicile ;

• taxes de formations professionnelles qui s’appliquent uniquement aux véhicules utilitaires. Elles sont estimées en PTAC ;

• taxes sur les véhicules polluants qui tiennent compte de la quantité de CO2 émise ;

• taxes de gestion du dossier estimées à 4 euros ;

• redevances d’acheminement qui dans certains cas sont facultatives.

Hormis ces taxes, le coût d’une carte grise tient également compte de facteurs comme l’âge du véhicule, son genre, son type, ses chevaux fiscaux,etc.

Pour information, le tarif d’une demande de duplicata ou de changement d’adresse d’une carte grise, s’effectue en tenant compte du système dans lequel elle a été établie. Ainsi pour les véhicules immatriculés dans l’ancien système (FNI), pour la demande de duplicata ou de changement d’adresse, vous aurez à vous acquitter de la somme de 2,76 euros. Si le véhicule est cependant immatriculé au nouveau système (SIV), la demande de duplicata vous reviendra à 6,76 euros. Quant à la demande de changement d’adresse, elle est gratuite pour les véhicules immatriculés dans le SIV.

NB : Après un changement d’adresse, il est obligatoire de mettre à jour son certificat d’immatriculation sans distinction de régime.

Comment effectuer une demande de carte grise ?

Après l’achat d’un véhicule, on dispose d’un mois pour l’immatriculer afin d’obtenir la carte grise. Par le passé cette procédure s’effectuait dans les préfectures et sous-préfectures. Cependant, suite à un décret survenu le 16 août 2017, il a été décidé que les demandes de cartes grises se fassent en ligne sur le service ANTS ou par le biais d’un prestataire tel Démarches Carte Grise.

Par exemple, si vous avez décidé de vous adresser à Démarche Carte Grise pour votre demande de carte grise en ligne, sachez qu’en plus d’être agréé du Ministère de l’intérieur, ce service se distingue par sa fiabilité et sa transparente. À travers une équipe qualifiée et des moyens logistiques de pointe, il assiste convenablement ses clients en mettant son expertise à leur disposition afin de leur garantir l’obtention de leurs cartes grises dans les meilleures conditions et les meilleurs délais.

Vous pouvez joindre le service à son agence à Boulogne-Billancourt ou lui téléphoner au 0890 400 500. Vous pouvez également y accéder via https://demarchescartegrise.com.