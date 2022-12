Haba – Des jeux de société pour les enfants

Haba, marque allemande de jeux et jouets, présente une belle gamme de jeux de société. Il y en a pour tous, des tout-petits aux grands, des premiers jeux de société aux jeux juniors et famille ! C’est parmi les jeux pour les enfants un peu plus grands que se trouve les jeux Trésors à la dérive et The Key.

Pour Noël, la marque Haba propose de s’amuser autour de jeux de société, pour les tout-petits comme pour les plus grands. La marque allemande est très connue pour ses nombreux jeux adaptés aux jeunes enfants. Elle propose cependant des jeux de société, pour les enfants plus grands, à partir de 6 ans et pour les juniors, adolescents et familles.

Parmi ces derniers, le jeu Trésors à la dérive est un jeu d’équilibre, pour les marins à partir de 6 ans. Une jolie boîte, assez grande, qui se compose de 24 trésors en bois, 6 montagnes à former, 24 cartes îles, 23 cartes bonus, une carte tortue Tilda, un radeau, ainsi que les règles du jeu.

Le but du jeu est de remporter le maximum de coquillages grâce aux cartes îles. La mise en place et le déroulement de la partie sont assez simples et plaisants. La partie est pleine de rebondissements, avec des trésors à mettre sur le radeau. Ce radeau qui est à transporter d’une île à l’autre avec les cartes îles qui rapportent des points. Les cartes îles, une fois retournées donnent la direction à prendre pour le radeau, les joueurs ne choisissent pas, ainsi la partie se corse. Si les missions ne sont pas réussies, c’est la tortue Tilda qui récupère ! La partie se termine lorsque tous les trésors aient été récupérés. Les coquillages sont comptabilisés pour savoir quel joueur remporte la partie.

Le jeu est simple, il demande de la dextérité, un peu de réflexion, de logique, et de la chance ! Il est plein de rebondissements et adapté aux jeunes joueurs. Un jeu d’équilibre et d’ambiance qui plaira à toute la famille.

Le deuxième jeu à découvrir fait partie de la collection The Key. Ces jeux sont inspirés de la tendance des jeux d’enquête et reviennent donc pour ce Noël, avec deux nouveautés. Evasions à la prison Strongwall est l’un d’entre eux. Un jeu pour des enfants à partir de 12 ans, et de 1 à 4 joueurs. Une affaire corsée, la plus corsée de la collection. En effet, les joueurs sont plus grands, et l’aventure débute avec l’évasion de trois voleurs. La boîte de jeu se compose de quatre écrans, quatre crayons Velléda, d’une multitude de cartes qui se devisent de deux parties, une fiche de cadenas à coder et des règles du jeu.

Le jeu est assez tortueux, mais aussi immersif et captivant, proposant également de neuf scénarios possibles. Il est de niveau élevé, invitant à se creuser les méninges, seul ou à plusieurs, en compétition. Les parties, avec cette version plus difficile, durent plus longtemps. Le niveau est vraiment plus le même, mais toujours aussi bien ficelé et captivant. Il va falloir être efficace, pour combiner tous les indices, savoir ce qui se trame et ramener les chefs de gangs derrière les barreaux.

