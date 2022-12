Fleurance nature – Des coffrets beauté et bien-être pour Noël

Fleurance nature, marque française de produits naturels et bio, présente, pour ce Noël, de fabuleux coffrets. Des cosmétiques et soins naturels et bio à offrir ou à s’offrir, à glisser au pied du sapin de Noël. Des coffrets de pour le visage, pour le corps, pour les mains, pour les hommes, pour des rituels bienfaisants…

En effet, la marque française Fleurance nature présente, pour ce Noël, pas moins de 26 compositions et coffrets. Parmi ces nombreuses idées cadeaux, il y a le coffret de crèmes mains Instant douceur, à petit prix. Une belle boîte métallique, qui renferme quatre tubes de crème mains, de 30ml. Un incontournable, en cette période de froid, pour avoir des mains douces et hydratées. Des ingrédients à 99,1% d’origine naturelle, pour une crème à la texture légère et non grasse. Enrichies en glycérine, beurre de karité et aloe vera, avec un doux parfum, les crèmes trouveront facilement une place dans le sac à main, sur la table de chevet… Les parfums sont, d’ailleurs, amande douce, lavande, rose et verveine tropicale.

Le coffret Karité visage est composé de deux pots en verre de 50ml, une crème pour le jour et une crème pour la nuit. Il suggère un rituel nourrissant et réparateur, avec ces deux crèmes ultra-riches au Karité. Un ingrédient reconnut pour protéger et nourrir la peau en profondeur. Les crèmes sont à appliquer matin et soir, généreusement, sur le visage et le cou, sur une peau sèche et propre. Avec ces 99,9% d’ingrédients d’origine naturelle, les crèmes sont les alliées parfaites pour prendre soin de soi. La peau du visage est nourrie et protégée, contre toutes les agressions extérieures, et garde un doux parfum frais, plaisant.

Un troisième coffret, Trésors du Maroc, est à découvrir, à offrir… Une jolie boîte, là encore, qui se compose de trois produits de soin. Un coffret bienfaisant, autour de l’huile d’Argan, pour le visage et le corps. Il y a un flacon de 50ml d’huile d’Argan, pour le visage, les cheveux et le corps. Un soin incontournable, qui prévient le dessèchement de la peau. Le baume corps à l’Argan se présente dans un pot de 150ml. Il est nourrissant, régénérant, il s’applique facilement sur la peau, lui redonnant éclat et douceur. Enfin, un baume à lèvres, à l’Argan vient clôturer le soin. Un tube de 15ml, à l’huile d’Argan qui nourrit, répare et embellit les lèvres. La texture est agréable, fondante, permettant d’hydrater efficacement les lèvres, tout en laissant un voile brillant.

Pour débuter les fêtes, Fleurance nature propose également des infusions de Noël. Un mélange de rooibos, cannelle, gingembre, coriandre, cardamone, badiane, clou de girofle et zeste d’orange, qui suggère une boisson chaude réconfortante. Les saveurs d’épices et d’agrumes sont agréables et douces, pour cette infusion biologique. Une invitation à la détente et à entrer tranquillement dans la magie de Noël…

Fleurance nature, marque française de produits beauté et bien-être naturels et bio, présente une jolie gamme de coffrets, pour ce Noël. Il y a de quoi se faire du bien et faire du bien, tout en respectant sa peau et son corps, comme la planète. De superbes coffrets, des rituels, à glisser au pied du sapin de Noël !

