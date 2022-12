L’Univers de The Clash :  un beau livre événement signé Philippe Margotin !

En huit ans de carrière, The Clash aura donné au punk cet irascible esprit de combat. The Clash n’était pas un groupe comme les autres. A coup de concerts incendiaires, de chansons politiques engagées et un idéalisme passionné, ces pionniers du punk rock britanniqu ont saisi l’air du temps des 80’s pour devenir un phénomène mondial. A travers plus de 300 photos couleurs ou noir et blanc splendidement éclairées, l’auteur nous replonge au cœur du parcours exceptionnel de la formation londonienne.

Des débuts à Londres (1976) avec l’album «The Clash » à la mise à feu « Give’ Em Enough Rope » (1978) puis l’ascension « London Calling » (1979) à la gloire mondiale avec « Sandinista » (1980), un de leur plus grand fan vient témoigner sa passion pour le groupe via des archives rares ou inédites. Illustré de 300 photos magnifiques, notamment celles où le quartet pose en double et celle de Joe Strummer converse avec l’écrivain de la Beat Generation William Burroughs sont des moments historiques, l’ouvrage propose un éclairage des six albums studio et revient en détail sur les 91 chansons écrites par le groupe. Philippe Margotin dissèque chacun de leurs albums, analyse chaque morceau, auscultant les circonstances qui menèrent à leur création, le processus d’enregistrement, et replace le tout dans le contexte historique de l’époque : les manifestations contre le national front, la guerre des malouines, la conférence de presse d’Augusto Pinochet renversant le gouvernement de Salvador Allende…

Cette formation d’un genre nouveau va dynamiter les canons du punk rock et lui insuffler une bonne dose de rock’n’roll, de reggae, de ska, de dub, de free jazz, de funk. Des cheveux courts aux coupes rock’n’roll -aux fringues 50’s glanées dans les friperies, des chemises customisés aux bottes de motos et pantalons de cuir à la Gene Vincent/Vince Taylor, The Clash invente aussi l’imagerie du punk rock, créant un univers entre anarchisme et rock contestataire. L’auteur dresse avec précision l’aventure collective de chacun des membres et revient sur leurs trajectoires individuelles après la fin du groupe. C’est aussi l’occasion de redécouvrir l’histoire de clubs mythiques dans lesquels ils auront tout donné (CBGB, Marquee, 100 Club, Roundhouse, le Roxy, …) studios d’enregistrements (Electric Lady, Power Station..) et bien sûr musiciens et producteurs qu’ils auront croisé à l’époque, Mickey Dread, Lee Sctach Perry, Les Sex Pistols, Ramones, The Cramps, Ian Dury, Nina Hagen, Buzzcocks, Blondie, THe B-52’s… Un monde libertaire qui se réveillera avec la gueule de bois à l’aube de la nouvelle décennie : « Punk is dead ».

Puissants riffs de guitare, voix rugissantes, textes engagée, à travers ces magnifiques photos, on comprend pourquoi the Clash continuent quarante ans après d’influencer les nouvelles générations.

L’Univers de The Clash. Editions La Martinière. 400 pages.

Jean-Christophe Mary