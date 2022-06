Hanabishi – Un album des éditions Sarbacane

Hanabishi est un album jeunesse, de Didier Lévy et Clémence Monnet, paru aux éditions Sarbacane, en mai 2022. Une histoire pleine d’émotion, présentant la relation d’une grand-mère et sa petite fille, complices, curieuses, entre transmission du savoir et souvenirs.

Une jeune fille présente sa grand-mère qui est hanabishi. Elle crée des feux d’artifice. La jeune fille semble fière, car sa grand-mère a été longtemps la seule femme dans un monde d’hommes. Elle aurait aimé que sa grand-mère lui apprenne un peu, mais sa mère n’a jamais voulu, expliquant que cela était bien trop dangereux. La grand-mère a même perdu un doigt, en fabriquant un feu d’artifice… Il est donc hors de question, pour la mère, qu’il arrive la même chose à sa fille ! Aussi, elle a fait jurer à la grand-mère de toujours garder son matériel sous clef pendant que la jeune fille allait chez elle. Il ne fallait pas, non plus, répondre aux différentes questions autour de détonations, poudres explosives…

L’album est plein de tendresse, avec cette petite fille qui garde un doux souvenir de sa grand-mère. Elle en semble fière, elle la présente et présente sa relation, ses échanges, avec elle. De jolis moments de tendresse, de complicité, mais aussi de transmission de savoirs, même si cela n’est pas sur les feux d’artifice qui fascinent la fillette. Le texte est bien posé, un brin nostalgique, il est poétique et doux. Les jeunes lecteurs découvrent une belle relation générationnelle, une envie de transmettre, une passion commune, qui va éveiller la jeune fille. L’envie d’apprendre et de comprendre est aussi forte que celle de transmettre et trouvera tout son sens, à la fin de cette belle histoire. Le dessin est également tendre et rayonnant, avec deux personnages souriants, ainsi que de belles notes de couleurs.

Hanabishi est un bel album, plein de tendresse, des éditions Sarbacane, qui présente une belle relation entre une grand-mère et sa petite fille. Une passion commune autour des feux d’artifice, pour comprendre, apprendre, faire rêver, transmettre…

Hanabishi, un album des éditions Sarbacane