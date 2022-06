Eurofragrance – Le parfum L’Âme du Bois

L’Âme du bois est une nouvelle fragrance de la parfumerie Eurofragrance, offrant un caractère boisé luxuriant, mais aussi complexes et élégantes. Un parfum aux nuances de fruits frais, comme l’orange pétillante, ou encore des soupçons d’aldéhydes, au profil neutre, qui plaira autant aux femmes qu’aux hommes.

Eurofragrance, marque espagnole, une entreprise globale qui produit des fragrances, dans plusieurs pays. La maison de parfums se différencie par sa réactivité, son agilité et son désir de construire des partenariats solides et durables. La marque investie donc dans le développement durable, agissant pour les personnes, la planète, l’équilibre économique et bien sûr le parfum. Les engagements sont nobles, axés sur la sécurité, la biodiversité, les communautés et les ressources.

Aussi, la nouvelle fragrance L’Âme du Bois est une innovation remarquable. En effet, la matière première est à l’origine de l’upcycling. La marque récupère des déchets de bois, de la sciure issue de la transformation d’une essence d’arbre particulière. L’objectif est de donner une seconde vie aux déchets de bois. Ainsi le pari est plutôt réussi et avec cette sciure, un sous-produit pratiquement sans valeur pour la scierie, qui se transforme ici en un ingrédient précieux, pour réaliser des parfums raffinés.

Le parfum est pétillant, boisé, fruité, terreux, vert et citrus. Il est surprenant, avec des notes puissantes et complexes, avec des nuances de fruits, comme l’orange, ainsi que des pointes d’aldéhydes, qui vont contraster avec des notes chaudes, vertes et terreuses. Les notes résineuses se font ressentir également, offrent force et luxe. Les notes offrent des sensations contrastées plaisantes et fabuleuses, pour ce parfum innovant, proposant une nouvelle senteur.

