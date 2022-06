Clebs ! – Il était une fois dans l’os

Il était une fois dans l’os est le deuxième tome de la série Clebs, d’Olivier Supiot, paru aux éditions, Soleil, dans la collection Soleil POP. Une bande dessinée sortie en mai 2022, dans laquelle on retrouve ces fidèles compagnons de l’homme, pour de nouveaux gags.

Un chien demande à un autre s’il a vu Attila. En effet, ce dernier n’a pas l’air en forme… L’autre demande s’il s’agit bien d’Attila, le gros chien d’attaque ! Celui qui est très méchant et qui est toujours là pour chercher la bagarre. Le premier chien répond que sur ce coup-là, Attila a trouvé plus fort que lui, et qu’il a pris dur ! Attila serait en plein burn out. Mais cela dit, c’est normal, c’est la première fois pour lui qu’il subit une attaque de bisous !

Un chien est devant une grande affiche publicitaire, il patiente tranquillement. Sur l’affiche est présenté un avant et un après. La marque Clebnoride propose de la chirurgie esthétique pour les chiens. Le chien, avant est ridé de la tête à la queue, alors qu’après, il n’a plus de plis, ni de rides, il est parfait, semble adorable et mignon. Un deuxième chien, devant l’affiche, explique qu’il n’a pas de pot, qu’ils ont déposé le bilan, et qu’ils ne lui ont fait que la moitié !

De nouveaux strips courts, de quelques cases ou une case, sont à retrouver, au fil des pages. Des gags qui présentent des héros et surtout anti-héros, avec, chacun, leur caractère bien singulier. Il y a de tout, pour s’amuser, se moquer et rire, comme le crétin, le myope, le gueulard, l’obsédé sexuel, le maladroit… Des chiens qui nous amusent autour de sujets divers, avec des saynètes plus ou moins drôles, des situations grotesques, ridicules et complètement absurdes par moments. Certains sont attachants, on est heureux de la retrouver au fur et à mesure de la lecture de cette bande dessinée qui se lit assez facilement. Le dessin est assez simple, plutôt expressif, avec un trait vif et efficace.

Il était une fois dans l’os est le deuxième tome de la série humoristique Clebs !, des éditions Soleil. Un album surprenant, décalé, qui se veut dans l’air du temps, présentant des gags dont les héros et anti-héros sont nos plus fidèles compagnons.

