C’est aux éditions Larousse qu’est paru, en mai 2022 l’ouvrage 500 QCM de compréhension de texte en anglais. Un livre pratique pour s’entraîner de façon ludique et efficace à la compréhension de texte, pour tester ses connaissances en anglais.

Le livre est un spécial Lycée et autres études, proposant des QCM et une cinquantaine de tests pour s’entraîner. Un sommaire très complet débute l’ouvrage, proposant ainsi des niveaux de difficulté différents. Le livre est donc en trois parties, principalement destiné aux lycéens qui aimeraient progresser en compréhension de texte en anglais. Tous ceux qui veulent s’entraîner aux épreuves de compréhension écrite de texte peuvent aussi s’exercer avec ce manuel. Cinquante textes, abordant de thèmes différents actuels de société, environnement, politique, conquête de l’espace et bien d’autres, sont à retrouver. Trois niveaux sont définis, pour aller du plus simple au plus complexe, afin d’acquérir de l’assurance et une bonne maîtrise. Plusieurs types de questions sont posés dans les textes, pour toujours parfaire la compréhension globale, sur le sujet, le vocabulaire…

Le manuel est vraiment très complet et progressif, pour accompagner les lycéens et autres personnes qui souhaitent travailler leur compréhension de texte en anglais. Les différents niveaux de difficulté aident à s’améliorer et progresser. Directement après le texte à lire, des questions sont posées, pour s’entraîner, avec différentes réponses suggérées. Ce sont des QCM, il faudra donc choisir la bonne réponse ! A chaque texte, une dizaine de questions de compréhension globale sont à retrouver. A chaque fois, la page des corrigés est indiquée, pour pouvoir mieux se retrouver. A la fin de chaque niveau du vocabulaire est à apprendre et des tests sont encore proposés pour vérifier les acquis.

500 QCM de compréhension de texte en anglais est un manuel très complet, des éditions Larousse. Un ouvrage bien construit qui propose de s’entraîner de manière ludique et efficace, à la compréhension de texte en anglais, entre lecture, questions, vocabulaire et progression, avec différents niveaux de difficulté.

