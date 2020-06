Huile de coco: tous les usages et les bienfaits

L’huile de noix de coco est depuis plusieurs années l’une des huiles les plus populaires, tant pour son utilisation culinaire qu’en cosmétique. Extraite par pression de la pulpe de la noix de coco, elle est commercialisée en huile ou sous forme de beurre. C’est une excellente huile, riche à 90 % en graisses saturées, ultra résistante à l’oxydation, ce qui fait d’elle la matière grasse de choix aux multiples propriétés.

L’huile de coco : des bienfaits par milliers

Une huile de coco classique ou une Huile de coco bio sans gluten ont les mêmes nombreuses propriétés.Riche en vitamines et oligo-éléments, consommer de l’huile de coco apporte à l’organisme des quantités intéressantes de vitamines K, E, et du fer, et en plus faible quantité, quelques protéines et des glucides.L’huile de coco favorise la digestion et le transit intestinal Elle aide à contrôler et réguler le taux de cholestérol, et de manière plus globale, c’est l’alliée de la bonne santé : elle renforce naturellement les défenses immunitaires.L’huile de coco est un soutien précieux lors de régimes. Elle induit une sensation de satiété : c’est la partenaire idéale pour maitriser ou perdre du poids.

L’huile de coco : la solution à de nombreux problèmes

Parmi la grande variété d’usages bénéfiques de l’huile de noix de coco, certains sont particulièrement intéressants.

Lutter contre la graisse abdominale

Depuis plus de 20 ans, ses propriétés comme brûle-graisse ont été reconnues.L’huile de coco contient une combinaison d’acides, qui stimulent le métabolisme : elle aide l’organisme à puiser dans ses réserves énergétiques accumulées localement au niveau de la ceinture abdominale.En l’intégrant dans un régime, elle favorise la sensation de satiété et soutient la perte de poids.

Hydrater sa peau

D’origine naturelle et ultra hydratante, l’huile de coco est largement utilisée dans les produits cosmétiques hydratants ou conçus pour calmer les démangeaisons, souvent induites par le dessèchement cutané.Facile d’utilisation, elle est aussi le remède maison de premier choix, à utiliser pur sur les zones desséchées, comme les mains et les lèvres.C’est une façon saine de prendre soin de sa peau.

Nourrir ses cheveux

La composition de l’huile de coco lui permet de pénétrer rapidement et en profondeur dans la fibre du cheveu. Elle renforce la chevelure en l’hydratant mais également en lui offrant ses propres minéraux et vitamines. Naturelle, elle préserve le cheveu des agents artificiels d’un après-shampoing industriel. Les cheveux sont souples et brillants.Le massage concomitant du cuir chevelu renforce son efficacité en hydratant le cheveu de la racine à la pointe.

Dispenser des massages

L’huile de noix de coco est idéale à utiliser comme huile de massage. Sa texture et son arôme très agréables apportent à la peau toute l’hydratation dont elle a besoin. Son utilisation dans les centres de massages et de beauté est très fréquente.

Cicatriser des blessures et apaiser des brûlures

L’application d’huile de coco sur les plaies et brûlures favorise la cicatrisation. Elle procure rapidement un soulagement qui apaise la peau irritée, l’hydrate et agit comme barrière protectrice. Grâce à son pouvoir hydratant et aux minéraux qu’elle contient, la régénération de la peau se produit en un temps plus court pour une cicatrisation parfaite.

Appliquer en après-rasage



La fréquence du rasage irrite la peau et provoque des démangeaisons désagréables. L’huile de coco utilisée comme baume après-rasage apaise et soulage les irritations, et favorise la réparation de petites coupures et éraflures liées au rasage.Les hommes barbus l’utilisent aussi en soin hydratant de leur barbe, pour la coiffer et lui rendre un aspect soigné.

Éliminer le cérumen des oreilles

L’huile de noix de coco, introduite dans l’oreille en fines gouttelettes à température tiède, favorise la dissolution des bouchons de cérumen et facilite leur expulsion.

Elle s’avère également très utile pour réduire la sensation d’oreille bouchée après une immersion sous l’eau, ou lors de changement de pression.

L’huile de noix de coco est le produit phare pour prendre soin de soi et améliorer sa santé. Ses bienfaits multiples font de cette huile l’indispensable soin à avoir chez soi. En usage interne ou externe, elle facilite la guérison de nombreux problèmes physiologiques.

L’huile de coco est tellement puissante, qu’elle a même réussi à convaincre l’industrie de la cosmétique !