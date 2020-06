Signature, le nouveau parfum pour femme de Montblanc

“Signature” est une eau de parfum que la maison Montblanc dédie aux femmes. J’ai récemment eu l’occasion de la sentir. J’avais donc envie de vous donner mon avis sur cette toute nouvelle fragrance assez surprenante.

Ce n’est pas la première fois que je parle de Montblanc dans la rubrique beauté de FranceNetInfos. J’ai déjà eu le plaisir de découvrir Legend Calligraphy Edition il y a quelques années maintenant. Une fragrance très réussie, qui ne ressemblait à aucune autre que j’avais pu tester jusqu’alors. J’étais donc curieuse de découvrir cette nouvelle proposition, pensée entièrement pour les femmes.

Lorsque j’ai vu le nom du parfum – “Signature” – cela ne m’évoquait pas grand chose à vrai dire. En fait, il s’agit d’un clin d’œil subtil, dirigé aux utilisatrices des stylos Montblanc. Ces femmes qui aiment l’écriture à la plume, le summum du raffinement pour coucher quelques mots sur le papier.

Si parmi vous il y a des amoureuses de parfums orientaux, alors “Signature” a été pensé pour vous. Pour le coup, il dégage une certaine sensualité je trouve. C’est le genre de parfum que j’aime en été essentiellement. Il a une odeur vanillée très marquée. Je l’ai trouvé assez franc, j’aurais aimé plus de subtilité dans l’accord des senteurs. Vous l’aurez compris, “Signature” est une fragrance relativement musquée, donc assez puissante.

NOTES

Tête : Clémentine

Cœur : Vanille

Fond : Muscs blancs

Je trouve la bouteille magnifique. Elle est épurée et fait penser à un encrier, pile dans le thème de la maison Montblanc. J’ai apprécié cette singularité. Sa forme facettée lui confère encore plus de caractère, et sa couleur blanche encore plus de raffinement. Une dualité qui répond donc à toutes les femmes. Bravo !

Sortie en mai 2020, “Signature” est vendue sur Nocibé notamment, n’hésitez pas à aller sentir la fragrance.