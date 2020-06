La bague “Caraïbe” en Larimar, chez Karma Yoga Shop

Karma Yoga Shop, créé en 2016, s’est imposé comme la boutique en ligne de référence proposant une multitude de produits accessibles et de qualité pour le bien-être et l’épanouissement spirituel de tous.

Mais parlons plus particulièrement de la bague «Caraïbe » en Larimar, vendue chez Karma Yoga Shop, et que j’ai reçu il y a quelques jours.

La pierre larimar, aussi appelée roche de l’Atlantis ou pierre des atlantes, a été découverte en 1916 en République dominicaine. Elle a la particularité de ressembler à un nuage discret et velouté dans un ciel angélique.

En lithothérapie, le larimar est reconnu pour ses propriétés apaisantes et épanouissantes. Cette pierre aurait en effet la faculté d’apaiser les colères, d’éliminer les idées négatives et le stress. Sans oublier d’harmoniser et d’équilibrer le corps et les émotions.

Elle aura la capacité d’attendrir les caractères et les comportements, idéale donc pour pacifier les rapports humains. Associée au féminin, elle est également appréciée par les artistes et les futures mamans.

La bague en elle-même est d’une belle légèreté et d’une douce finition. Élégante et féminine, elle saura magnifier, j’en suis certain, n’importe quelle main. Tout en apportant bien sûr à sa détentrice toutes les vertus dont elle a besoin. Intitulée « Caraïbe » en Larimar, elle présente une taille réglage, permettant de l’offrir aisément.

