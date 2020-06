Le Bitcoin : Une crypto monnaie transparente et sécurisé

La crypto monnaie, comme son nom l’indique, est une monnaie cryptographique et un système de paiement de pair à pair. Ce sont exclusivement des monnaies numériques, elle n’existe pas en billet, chèque ou carte bancaire. La particularité de la crypto monnaie, c’est qu’elle n’a pas de cours légal. Elle n’est régulée par aucune institution financière et n’est pas indexée sur les devises ou le cours de l’or. Malgré l’absence d’une banque centrale régulateur, l’avantage de la crypto monnaie est qu’elle transparente et sécurisé. En effet, les transactions sont sécurisées par la cryptographie qui est contrôlée et enregistrées dans un cadre public. La confidentialité et l’authenticité des transactions sont assurées par la technologie Blockchain. Le Bitcoin est la monnaie cryptographique la plus connue et la plus répandue sur le marché, il y en a également d’autres, moins connus comme le Ripple, l’Ethereum ou Litecoin.

Fonctionnement des crypto monnaies Pour avoir des crypto monnaies, il n’y a que deux façons : gagner ou acheter. La gestion et l’émission des crypto monnaies sont régis par des règles prédéfinies ou suivant un algorithme complexe à code source ouvert. Pour le cas des Bitcoins par exemple, leur émission est assurée par des mineurs par l’intermédiaire d’algorithmes de minage gérés par des ordinateurs performants. En contrepartie de leur service, les mineurs reçoivent des unités monétaires numériques gratuitement qu’ils pourront échanger. Pour les autres non mineurs, il faut en acheter pour s’en procurer.

Une crypto monnaie est caractérisée par deux clés à savoir la clé publique certifiant l’existence et l’unicité de l’unité de monnaie virtuelle et le second la clé privée nécessitant un code secret entreposé par le propriétaire dans son portefeuille. Une fois le portefeuille créé, le propriétaire peut acheter des biens ou des services, faire des échanges ou des transferts de crypto monnaies. Les transactions se font dans l’anonymat total. Comment acheter du Bitcoin ? Pour acheter du bitcoin, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le payer avec les devises classiques comme le dollar américain, l’euro, et autre. Il est possible d’acheter des bitcoins via un échange cryptomonnaie, chez un vendeur local ou des distributeurs automatiques de monnaie virtuelle dédiée. Les modalités d’achat se font soit par cash, PayPal, carte de crédit, etc. Pour les paiements en espèces, il existe des centres commerciaux qui disposent des guichets Bitcoins.