Le Festival de Cannes a dévoilé sa sélection officielle

Comme chacun sait, cette année, le Festival de Cannes avec son célèbre tapis rouge n’aura pas lieu. Néanmoins, Thierry Frémeaux et Pierre Lescure ont tenu à ce que l’édition 2020 existe. Mercredi, à Paris, depuis l’UGC Normandie, sans la présence des journalistes, Thierry Frémeaux, Délégué général du Festival, a révélé la sélection officielle 2020. Ce sont donc 56 films qui bénéficieront du label « Cannes 2020 » lors de leurs sorties en salles. Certains d’entre eux seront même présentés dans plusieurs festivals.

Parmi les films retenus, il y a des évidences, des films auxquels beaucoup avaient pensé lorsqu’il était encore l’heure de faire des pronostics dans l’hypothèse où le Festival de Cannes aurait eu bien lieu en mai, ou repoussé fin juin-début juillet. Ainsi, The french Dispatch de Wes Anderson avec son casting international, True Mothers de la japonaise Naomi Kawase, Druk du danois Thomas Vinterberg ou Heaven : to the land of happiness du coréen Im Sang-Soo sont, en toute logique, sélectionnés.

Cette année, il y aura pas moins de 13 films réalisés par des femmes.

Coté films français, commençons par les habitués : François Ozon avec Eté 85, Maiwenn avec ADN et Lucas Belvaux avec Des hommes (adaptation du très beau roman de Laurent Mauvignier). Cette année, les nouveaux venus sont nombreux : Marie-Castille Mention-Schaar avec A good Man, Emmanuel Mouret avec Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, Farid Bentoumi avec Rouge, Ludovic et Zoran Boukherma avec Teddy, Elie Wajeman avec Un médecin de nuit.

Cinq comédies (françaises de surcroît) seront mises à l’honneur : Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, Les deux Alfred de Bruno Podalydès, Un triomphe d’Emmanuel Courcol, Le discours de Laurent Tirard et L’origine du monde de Laurent Lafitte.

Le nombre de premiers films est plus élevé que les années précédentes. Parmi eux, nous serons impatients de voir Falling de Viggo Mortensen, Ibrahim de l’acteur Samir Guesmi, Garçon chiffon de l’acteur (vu notamment dans la série Dix pour Cent) Nicolas Maury et 16 Printemps de Suzanne Lindon (fille de Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon).

Cette sélection, riche et variée, comptera également un film à sketches, trois documentaires et quatre films d’animation.

Voici la liste complète des films :

The French dispatch de Wes Anderson

Eté 85 de François Ozon

Un Triomphe d’Emmanuel Courcol

Here We Are de Nir Bergman

Lovers Rockde Steve MacQueen

Mangrove de Steve McQueen

Druk de Thomas Vinterberg

Souad d’Ayten Amin

Au crépuscule de Sharunas Bartas

True mothers de Naomi Kawase

ADN de Maïwenn

To the Land of Happiness d’Im Sang soo

Des Hommes de Lucas Belvaux

El Olvido que Seremos de Fernando Trueba

Peninsula de Sang-Ho Yeon

The Real Thing de Foji Fukada

Passion simple de Danielle Arbid

The Good Man de Marie-Castille Mention-Schaar

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret

Last Words de Jonathan Nossiter

John and the Hole Pascual Sisto

Limbo de Ben Sharrock

Un médecin de nuit d’Elie Wajeman

Enfant terrible d’Oskar Roehler

Falling de Viggo Mortensen

Slalom de Charlène Favier

Ibrahim de Samir Guesmi

La Mort du cinéma et de mon père aussi de Daniel Rosenberg

Seize printemps de Suzanne Lindon

Garçon chiffon de Nicolas Maury

Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal

Le discours de Laurent Tirard

L’Origine du monde de Laurent Lafitte

Les Deux Alfred de Bruno Podalydès

9 jours à Raqqa de Xavier de Lauzanne

Les Chasseurs de truffe de Michael Dweck et Gregory Kershaw

En route pour le milliard de Dieudo Hamadi

Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

Broken Keys de Jimmy Keyrouz

Casa de Antiguidades de João Paulo Miranda Maria

Pleasure de Ninja Thyberg

Si le vent tombe de Nora Martirosyan

Nadia, Butterfly de Pascal Plante

Septet : The Sotry of Hong Kong d’Ann Hui, Johnnie TO, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping , Patrick Tam

Ammonite de Francis Lee

February de Kamen Kalev

Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma

Au commencement de Déa Kulumbegashvili

Courir au gré du vent de Wei Shujun

Vaurien de Peter Dourountzis

Sweat de Magnus von Horn

Rouge de Farid Bentoumi

Aya et la sorcière de Goro Miyazaki

Flee de Jonas Poher Rasmussen

Josep d’Aurel

Soul de Pete Docter et Kemp Powers

Certains réalisateurs et réalisatrices ont fait le choix de repousser la sortie de leurs films en 2021 (notamment Paul Verhoeven ), préférant attendre l’édition prochaine, qui, nous le souhaitons tous, aura bien lieu à Cannes.