Mariages annulés ou reportés, qu’en disent les chiffres ?

ProntoPro livre les résultats de son Observatoire du mariage, région par région.

3,5 milliards d’euros en France, voilà ce que représente l’économie des 230 000 mariages célébrés chaque année. Avec la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, une majorité des couples se mariant entre juin et août ont été contraints de reprogrammer leurs mariages. Lorsqu’on connaît le nombre de prestataires liés à cette célébration, on peut s’interroger sur son impact économique.

C’est précisément ce que Pronto Pro, premier portail mettant en relation clients et professionnels de confiance, s’est attaché à analyser en comparant l’évolution des demandes et des coûts entre avril 2019 et avril 2020 en France. Il nous livre ici son rapport complet, région par région https://www.prontopro.fr/trends/mariages/

Du prix du photographe, à celui du DJ, en passant par le fleuriste, la robe de mariée ou le traiteur, tous les postes clefs du mariage ont été identifiés et comparés. Quelles sont les grandes tendances à retenir ?

Au niveau national tout d’abord, la demande de services liés au mariage s’est décalée de 3 à 4 mois par rapport à 2019. La principale conséquence sera une nette augmentation des célébrations cet automne mais aussi cet hiver, voire un boom en 2021. Il est intéressant de constater que c’est en février que l’évènement s’organise. Pronto Pro enregistre à cette période les plus fortes demandes de devis liés aux mariages, notamment en Île-de-France. Tandis qu’on s’agite plutôt en septembre côté Rhône-Alpes. Et le pic s’accélère toujours au printemps, qu’importe la région.

Si l’organisation du mariage d’Harry & Meghan a coûté 2 millions d’euros, la plupart des amoureux ont des budgets beaucoup plus modestes. Selon une analyse menée par Opinion Way pour Sofinco, les dépenses élevées liées au mariage freineraient 53% des Français. Cette part atteint 69% chez les moins de 35 ans. Quelle est donc le prix du “oui fatidique” ? Selon ProntoPro, il est possible de définir deux seuils de coûts au niveau national. En moyenne, une cérémonie standard coûte 11 150€, tandis qu’une célébration dite “prémium” oscille autour de 28 500€. Si le coût moyen observé est de 19 825 €, on note cependant de grandes disparités entre les régions. Lorsqu’en Ile de France, un mariage coûte 28 752€, il revient à 16 438€ en Languedoc Roussillon.

Quels sont les prestataires les plus demandés pour un mariage ?

Wedding Planner, couturier et fleuriste, pilote de drone sont les professionnels les plus demandés, surtout en Normandie et en Champagne-Ardenne. En 2020, 21% des français font appel à un wedding planner pour l’organisation de leur mariage. Les maquilleuses comme les photographes sont également très demandés, puisque 15% des français y font appel, particulièrement en Auvergne.

Et où se marie-t-on ?

Au niveau national, 48% des français souhaitent louer un château pour célébrer leur union ! C’est le lieu le plus demandé sur ProntoPro toutes régions confondues, suivi de près par les jardins, la plage, la salle des fêtes ou un restaurant, selon qu’on habite en Normandie ou en Champagne Ardenne.

En France, la cérémonie civile prévaut largement sur le mariage religieux ou laïc, puisqu’il représente 57% de célébrations. En analysant les données d’un point de vue géographique, on constate qu’en Rhône-Alpes le pourcentage de personnes qui choisissent de se marier à l’église est le plus élevé de l’hexagone. En revanche, dans le Languedoc-Roussillon, les cérémonies religieuses ne sont pas très populaires.