Elvira Gavrilova: le marketing numérique comme point de départ pour la promotion de votre entreprise

Si votre entreprise réussit, c’est que vous utilisez le marketing. C’est une vérité incontestable, car sans une bonne stratégie marketing, il est impossible de promouvoir même des produits innovants de la plus haute qualité. Et le marketing, comme notre monde, ne s’arrête pas. Donc pour élever votre entreprise à un niveau supérieur, vous devez répondre rapidement à tous les changements de l’environnement marketing. Elvira Gavrilova, spécialiste du marketing et des relations publiques, productrice, copropriétaire et directrice générale de la société de publicité Amillidius dans la région européenne, parle des tendances qui prévalent dans ce domaine aujourd’hui. En tant qu’expert commercial, elle a toujours promu ses projets sociaux et projets de relations publiques en utilisant des outils de marketing modernes. Les médias ont souvent écrit à ce sujet, en particulier des publications éminentes comme Forbes.

Elvira Gavrilova : «Le dialogue avec le client est essentiel pour le développement de l’entreprise»

Le montant que les entreprises mondiales investissent dans le marketing numérique a déjà dépassé le billion de dollars. Les analystes prédisent que dans les années à venir, l’investissement des entreprises dans ce domaine dépassera 50% de tous les coûts publicitaires. Quels domaines s’attendent à une croissance explosive de la popularité et quels avantages promettent-ils aux marques?

«Au cours des dernières décennies, le sens du mot «communication» a changé. De plus en plus, la communication se déroule en ligne, ce qui permet d’engager un dialogue direct avec une personne dans n’importe quel coin du monde. Cela a contribué au développement du marketing conversationnel, qui offre à la marque la possibilité de mener une conversation en tête-à-tête avec le client », a déclaré Elvira Gavrilova, spécialiste du marketing. Il existe de nombreux canaux de marketing conversationnel – ce sont de divers messagers instantanés, des consultants en ligne sur des sites Web, des messages privés sur les réseaux sociaux, des chats et des méthodes éprouvées – appels téléphoniques, SMS, e-mail.

«Récemment, en analysant l’exemple de nos clients Amillidius, j’ai remarqué une augmentation de la popularité des chatbots. Cela a quelque chose en commun avec les statistiques mondiales indiquant que 63% des utilisateurs choisissent un chatbot pour communiquer avec la marque. Pour développer une entreprise, vous devez écouter les clients existants et identifier les besoins potentiels. C’est le principe essentiel du marketing conversationnel, et les chatbots le mettent en œuvre. Par conséquent, je recommande d’utiliser activement cet outil de marketing », conseille Elvira Gavrilova, expert commercial. Un dialogue direct permet de créer l’information en retour avec le public, de fidéliser les clients et d’augmenter leur nombre, ce qui conduit à une augmentation des revenus de l’entreprise.

Pour faire un autre pas en direction du client, il faut envisager le développement de la recherche vocale. Aujourd’hui, de plus en plus d’achats sont effectués à l’aide des smartphones, environ un quart des propriétaires de gadgets utilisent régulièrement la recherche vocale, et le pourcentage de ces demandes augmente chaque jour. L’interaction avec les services Internet utilisant la voix se développe activement et est déjà devenue une tendance. À cet égard, Elvira Gavrilova recommande à ses clients de reconsidérer les stratégies d’optimisation des moteurs de recherche (SEO): «С’est notre discours habituel qui forme la structure des requêtes de recherche vocale. Pour être dans la tendance, vous devez adapter le référencement à la recherche en fonction des questions posées dans un langage naturel. Bien sûr, cela implique une révision de la stratégie marketing dans son ensemble. »

Aujourd’hui, le marketing vidéo est devenu l’une des tendances principales, sinon la plus importante. Il crée une approche fondamentalement nouvelle dans la publicité et les communications. La vidéo bat des records et la consommation du contenu vidéo sur les portables se développe rapidement. Six utilisateurs sur dix regardent des vidéos en ligne, pas la télévision. Et le temps que les gens passent chaque jour à regarder des vidéos sur Facebook en direct a augmenté quatre fois ces derniers temps. En créant du contenu vidéo de haute qualité, vous attirez l’attention du public cible sur votre marque. Il est particulièrement efficace de le faire dans les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante du marketing en ligne et plus de 60% des spécialistes du marketing utilisent activement le contenu vidéo pour promouvoir les marques. Elvira Gavrilova est parmi eux: «Dans le studio de production de notre société publicitaire, nous créons pour nos clients des vidéos professionnelles sur leurs produits et services. Mais c’est loin d’être le seul type de contenu vidéo. Webinaires, dans le but de vendre ou de tester de nouveaux produits, des master classes et des vidéos de formation, des diffusions d’événements d’entreprise – je recommande à mes clients de les utiliser. Comme le montre la pratique, la collaboration avec des leaders d’opinion – experts, célébrités, blogueurs qui créent un lien personnel avec le public – est particulièrement efficace. Cela aide les entreprises à simplifier et à renforcer les relations clients. »

Facebook, Instagram et YouTube gagnent en popularité grâce aux fonctionnalités de diffusion en direct. Et cela donne des opportunités encore plus grandes pour les entreprises, permettant la visioconférence en temps réel et la communication dans le format questions / réponses. La capacité d’interagir avec le public cible ici et maintenant est l’un des moyens les plus efficaces d’attirer l’attention. Et le format Story aide à établir une communication avec le jeune public. En tant qu’expert dans le développement d’une marque personnelle, Elvira Gavrilova recommande toujours des diffusions en direct à ses clients stars.

Elvira Gavrilova: la personnalisation ou le triomphe de l’intelligence artificielle

De plus, Facebook et Instagram permettent aujourd’hui aux utilisateurs d’effectuer des achats directement sur leur plateforme. Les entreprises n’ont plus besoin de lier leurs boutiques en ligne à des profils sur les réseaux sociaux. Ceci est bien pratique pour les acheteurs – le nombre d’étapes nécessaires est réduit, le processus de passation de commande est plus vite et la probabilité de rejeter un achat est réduite. La nouvelle fonctionnalité des réseaux sociaux ouvre d’énormes opportunités commerciales. L’année dernière seulement, plus de 70% des utilisateurs d’Instagram ont acheté le produit dans l’application.

«Les réseaux sociaux sont aujourd’hui l’occasion de trouver rapidement et facilement de nouveaux clients et de simplifier le processus d’achat. Nos clients, suivant mes recommandations, ont commencé à augmenter leurs budgets de publicité sur les réseaux sociaux », a partagé l’expert commercial.

«Pour les marques, l’ère du marketing personnalisé approche», raconte Elvira Gavrilova. — La personnalisation marketing établira un lien solide entre l’entreprise et le public cible. Et cela ne se limite pas à l’adressage par nom dans les newsletters. «Les technologies d’intelligence artificielle entrent en jeu, ce qui vous permet de tout personnaliser, du contenu à la conception, y compris les recommandations sur les produits proposés.»

Avec le développement de l’IA, l’approche ciblée est devenue une réalité – la précision des études de marché auprès des consommateurs a augmenté. Et maintenant, la publicité peut même viser non pas un public spécifique, mais un consommateur spécifique, ce qui la rend aussi efficace que possible. Des études dans différents pays ont montré que 80% des consommateurs sont plus susceptibles d’être intéressés par une marque qui met en œuvre une approche individuelle. Un de ses composants est le contenu interactif:

chatbots;

sondages et quiz;

enchères automatisées;

réalité augmentée et réalité virtuelle;

newsletters intelligents etc.

Les techniques d’IA vous permettent d’accumuler d’énormes quantités d’informations sur les utilisateurs, d’étudier leurs besoins et leurs intérêts, d’évaluer la réaction à chaque campagne publicitaire. Tout cela est analysé, systématisé et devient la base du développement des activités marketing. L’utilisation de systèmes basés sur l’IA permet aux entreprises de réduire le coût des informations non pertinentes, ce qui signifie une publicité inefficace, et d’utiliser le budget marketing au maximum.

«Aujourd’hui, les entreprises qui ne suivent pas les tendances marketing sont vouées à disparaître. Bien sûr, vous pouvez ne pas faire attention aux tendances, mais vous devez vous préparer au fait que vous serez laissés derrière par des concurrents qui les utilisent. Seule l’utilisation des outils marketing les plus avancés permettra de renforcer la position de la marque. Alors, n’hésitez pas, étudiez les tendances et intégrez-les dans votre stratégie marketing », conseille l’expert commercial Elvira Gavrilova.