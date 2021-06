I will shine, le premier roman de Jessica Jung

I will shine est le premier roman de Jessica Jung, qui a été chanteuse dans le célèbre groupe de K-Pop Girls’ Generation. Une histoire vive, émouvante, moderne et pleine d’humour, paru aux éditions Nathan, en mai 2021, mais aussi très réaliste et captivante.

Rachel se répète, intérieurement, un mantra, tandis qu’une caméra passe sur son visage. Aussi, elle tente de garder la tête haute, de croiser ses jambes et de sourire. Elle est en interview menée par un homme d’une cinquantaine d’années. L’homme tente d’avoir un air complice avec les neuf filles assises devant lui, avant de leur poser une première question. Les filles répondent les unes après les autres, toutes semblent unies. Puis, le journaliste s’arrête sur Rachel. La jeune fille fixe l’énorme caméra et sens l’objectif zoomer sur elle. Elle élargit son sourire et sens ses mains devenir moites. Alors que le silence s’installe, car Rachel ne sait quoi répondre, les filles commencent à gigoter sur leurs sièges.

C’est de son propre parcours et notamment dans une école de K-Pop, que s’inspire le roman, proposant ainsi un récit particulièrement intéressant, mais aussi réaliste. Ainsi, les lecteurs suivent Rachel, élève à Séoul, en dernière année de la prestigieuse école. Les règles sont claires, il faut tout mettre de côté pour réussir et avoir une chance de briller. Mais le quotidien est difficile, il n’est pas toujours aisé d’être parfaite, de plaire, de ne pas se laisser faire et de ne pas tomber amoureuse. La lecture est plaisante, entre révélations sur l’école de la K-Pop, et fiction romantique, avec les aventures de Rachel, qui doute et espère. Le récit aborde aussi plusieurs sujets actuels, tels que le racisme, la différence, la manipulation, les interdits…

I will shine est le premier roman de Jessica Jung, paru aux éditions Nathan, qui présente une histoire bien ficelée, entre réalité et fiction, révélant les dessous et les difficultés de travailler en tant que star de K-Pop, avec émotion et humour.