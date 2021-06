5ème édition de La Nuit Blanche des Livres de Cap d’Ail

La cinquième édition de la Nuit blanche des livres de Cap d’Ail se tiendra samedi 12 juin dans le magnifique cadre de la Villa Camélias. Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, la manifestation aura lieu l’après-midi de 15h à 21h. Des invités prestigieux sont attendus, notamment Irène Frain, Mazarine Pingeot et Guillaume Musso.

Guillaume Musso sera l’invité d’honneur de cette cinquième édition

En clôture du Festival des Jardins de la Côte d’Azur organisé par le Département des Alpes-Maritimes dont le thème était cette année « Jardins d’Artistes », la villa Les Camélias s’associe pour la cinquième année consécutive à la Mairie de Cap d’Ail et à la librairie parisienne « Mots en Marge ».

Dans un cadre idyllique, elle accueillera une trentaine d’invités, qui dédicaceront leurs livres et répondront aux questions du journaliste littéraire de RTL Bernard Lehut lors de tables rondes.

L’auteur antibois Guillaume Musso sera l’invité d’honneur de cette cinquième édition. Très attendu par ses fidèles lecteurs, il viendra dédicacer notamment La vie est un roman, l’un de ses derniers succès.

Plus de trente auteurs viendront à la rencontre du public. Il faudra compter sur la présence de nombreuses femmes : Irène Frain qui a remporté le prix Interallié avec Un crime sans importance, Mazarine Pingeot qui explore les fêlures de l’enfance et les angoisses de notre société dans son dernier roman Et la peur continue, la romancière anglaise Victoria Hislop, dont les romans remportent toujours un vif succès, Sabine Péglion qui a obtenu le Premier Prix International (en décembre 2016) de la poésie contemporaine Léopold Sédar Senghor.

Eric Fottorino viendra présenter son dernier livre, Marina A, en référence à l’artiste Marina Abramovic. Mohamed Aissaoui, journaliste au Figaro littéraire, dédicacera son très beau roman, Les funambules, où il évoque, en filigrane, son propre parcours entre son Algérie natale et la France. Jean-Baptiste Andréa, lauréat du Grand Prix RTL/Lire 2021 avec le magnifique Des diables et des saints, sera également présent.

Parmi les invités, il y aura également des auteurs de polars niçois (Caroline Denis, Jacques Dalessandra), des auteurs et illustrateurs Jeunesse des éditions Gilletta ainsi que des auteurs qui nous feront découvrir le patrimoine des Alpes-Maritimes.

Des tables rondes animées par Bernard Le Hut

Voici le programme des tables rondes :

15h 30 : Guillaume Musso

17 h : Sabine Péglion

17h30 : Jean-Baptiste Andréa

18h : Irène Frain et Mazarine Pingeot

18h30 : Mohamed Aissaoui

19h15 : Alexandra Kazan

Cette année, de nombreuses manifestations littéraires n’ont malheureusement pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. Cette Nuit blanche des livres de Cap d’Ail, même si elle a lieu l’après-midi , sera comme une bouffée d’oxygène pour les amateurs de littérature.

Pour plus de renseignements : https://www.villalescamelias.com