Vei, une bande dessinée fantastique des éditions Ankama

Vei est une bande dessinée à quatre mains de Sara B. Elfgren et Karl Johnsson, parue aux éditions Ankama, en mai 2021. Un récit complet, dense, de 344 pages, qui présente une histoire fantastique entre mythologie nordique et rituel de combats à mort légendaire.

Une jeune femme, aux yeux jaunes, flotte sur la mer tranquille. Elle flotte et semble à bout de force. Elle ressent la soif dans sa gorge, le sel sur ses lèvres. Il y a aussi le murmure de l’eau à ses oreilles. Il lui semble que les esprits de la mer l’appellent. Elle entend les cris des mouettes, elle voit le ciel et sent son cœur battre si fort. Non, loin d’elle, d’ailleurs, un tambour retentit. Un drakkar s’avance dans cette mer calme. A son bord, un prince explique qu’il a fait un rêve. Il explique à Dal, qu’un borgne se tenait à la proue. Il s’agissait d’Odin en personne. Odin lui aurait dit qu’une terre l’attendait, qu’il aurait tout l’or, tous les trésors et qu’il allait même terrasser un géant et ramener sa tête à Midgard. Ainsi son père et ses frères se prosterneront à ses pieds…

Le récit est dense, avec un ouvrage de 344 pages, mais cependant, très bien découpé et captivant. En effet, la bande dessinée se lit assez facilement, présentant un univers fantastique, entre les dieux d’Asgard d’un côté et les géants de Jötunheim de l’autre, qui s’opposent à travers des duels cruels, dans lesquels des humains se battent pour leurs dieux. Aussi, Vei est l’une des plus grandes combattantes de Jötunheim, et va devoir affronter les plus puissants guerriers adversaires, tout en déjouant les coups bas des Ases et les pièges d’Odin. Le récit est très bien ficelé, avec de nombreux rebondissements, des révélations, de l’amour, de la magie, mais aussi des coups bas, des désespoirs et des combats épiques. La narration est bien trouvée, très réussie, pour cette histoire originale et haletante. Le dessin est également réussi, avec un trait fluide, fin et expressif, pour un univers dynamique et beau.

Vei est un récit complet, des éditions Ankama, qui présente une histoire originale et haletante, et malgré sa densité, on s’y accroche jusqu’au bout tellement l’héroïne est captivante, charismatique et son destin fascinant, touchant, beau et douloureux à la fois.