Idée cadeau : les parfums Karl Lagerfeld pour la fête des pères

Je ne sais pas vous, mais je trouve que c’est toujours la croix et la bannière pour savoir quoi offrir à la fête des pères. Bien que rien n’oblige à faire un cadeau, certains se régalent d’offrir ou de recevoir. Je vous propose donc une idée cadeau qui fera plaisir à coup sûr : la nouvelle collection de parfums Karl Lagerfeld.

Clin d’oeil au monde de la mode

On connaît Karl Lagerfeld pour ses grandes créations de mode. Roi de la Haute-couture, il s’est éteint en 2019, en laissant derrière lui un immense héritage couturier. Mais comme tout grand nom, il a aussi décliné ses collections d’accessoires, dont les parfums. Cette année, la marque Karl Lagerfeld a dévoilé sa nouvelle collection de parfums, faisant écho à deux lieux emblématiques du créateur.

D’abord, le 21 rue Saint-Guillaume, à Paris, qui fut un atelier de haute couture de Karl Lagerfeld. C’est-à-dire, le coeur de ses créations finalement. Aujourd’hui, cette adresse donne accès à une librairie où se mélange les genres et les couleurs dans un esprit contemporain.

Mais pour créer, il faut être inspiré. Je ne m’y connais pas suffisamment pour savoir à quoi fait exactement référence Mercer Street, mais il s’agit d’une rue de SoHo. On sait d’ailleurs que c’est dans ce quartier qu’il a longtemps possédé un appartement. Et Karl Lagerfeld adorait New York et s’y sentait profondément inspiré.

Deux jolis clin d’oeil à des lieux qui ont compté pour lui.

Présentation des parfums

Comme le “père” n’existe pas dans toutes les familles, et qu’il est temps de célébrer plutôt la “fête des gens qu’on aime”, vous avez le choix entre l’eau de parfum pour femme, et l’eau de toilette pour homme. Et de toute façon, personne n’a dit que les hommes ne pouvaient pas mettre les parfums dits “pour femme”, et vice versa !

Eau de toilette New York Mercer Street

Cette nouvelle collection est présentée dans des flacons très sobres, mais très jolis. Un capuchon noir assez imposant complète un flacon à l’allure très carrée, mais adoucie par ses arrondis.

La composition de ce nouveau parfum Karl Largerfeld fait presque hommage au potager et délaisse un peu les fleurs au profit de plantes aromatiques et fruitiers.

Les notes de têtes sont ainsi fraîches et acidulées : citron, poivre blanc et basilic, rejoignant des notes plus douces. En effet, le jasmin, le géranium et la rhubarbe apporte cette touche délicate et agréable, créant une belle harmonie avec les notes aromatiques. Un fond boisé relève légèrement l’ensemble et lui donne cette touche qui caractérise les parfums dits “masculins”.

Eau de parfum Paris 21 rue Saint-Guillaume

L’eau de parfum Paris 21 rue Saint-Guillaume est beaucoup plus florale que son alter-ego masculin. Tout aussi frais, sa composition s’inspire de la librairie actuellement à cette adresse. La douceur de la rose, du jasmin et du gardenia rapelle le monde des rêves et du possible. Elle s’allie à des notes plus acidulées de mandarine et pamplemousse qui ajoutent une touche ludique et pétillante. Ce doux mélange sur fond boisé de patchouli et de santal évoque l’odeur des livres neufs, cette odeur si particulière que j’adore.

Mon avis

Je vous avoue qu’à réception des parfums Karl Lagerfeld, j’avais un peu peur de tomber sur des fragrances trop forte. J’aime les fragrances douces, sucrées et fleuries, et je craignais des odeurs trop musquées et intenses. Figurez-vous que j’ai été totalement surprise. Ces parfums sont si délicats et doux au nez ! J’y retrouve une vraie vague de fraîcheur aussi agréable à porter qu’à sentir. Cependant, on ressent aussi toute l’élégance contenue dans ce parfum, en hommage à ce grand créateur de mode. C’est pourquoi il s’agit d’un choix qui peut convenir à tous et toutes, avec un parfum qui n’est pas suffisamment osé pour déranger.

Profitez-en, ils bénéficient tous deux d’une remise de 25% sur le site de Marionnaud !