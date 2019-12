Il était une fois Idôle

Lancôme a imaginé une nouvelle fragrance, un nouveau grand parfum. Pour célébrer les femmes et les accompagner dans leur chemin vers le bonheur. Il s’agit d’ Idôle. Un parfum qui appelle à la réussite mais pas n’importe laquelle. Une réussite synonyme de leadership. Une réussite qui unit, qui fédère. Une réussite qui ne sépare pas.

Idôle, c’est la femme dans toute sa puissance, dans sa quintessence, mais aussi dans sa vulnérabilité. Qui se révèle au monde, telle qu’est est, entre ombre et lumière. Et qui part à la conquête de ses rêves sans sacrifier sa féminité.

Idôle, c’est la rencontre de trois créatrices. Shyamala Maisondieu, d’origine malaisienne et indienne qui a trouvé le dosage parfait pour créer l’assemblage de roses et de jasmins. Nadège Le Garlantezec, symbole du savoir-faire français, qui a concocté le fond chypré et chaleureux de la fragrance. Et Adriana Medina, américaine d’origine colombienne, qui a imaginé son départ fruité et pétillant.

En notes de tête, on découvre l’accord pétillant fait de bergamote et de poire avant de céder la place à un cœur délicatement fleuri. Composé d’un assemblage de roses et de jasmins, celui-ci accorde une belle part à la rose d’Isparta. Cultivée dans le sud-ouest de la Turquie, à Isparta, c’est une rose très odorante, destinée essentiellement à la production d’huile essentielle. Dans le parfum, c’est son essence qui est utilisée et qui d’ailleurs est façonnée exclusivement pour Lancôme. La marque soutient cette filière agricole pour améliorer les pratiques et les conditions de travail. L’idée étant l’obtention à terme d’une certification « commerce équitable » et la reconnaissance des femmes dans la production.

Le fond est, quant à lui, délicieusement musqué. La vanille de Madagascar, le cèdre, le patchouli et les différents muscs s’unissent dans un bouquet final pour créer un accord solaire et capiteux. Telle une caresse, la fragrance nous enveloppe et nous donne ainsi cette aura de confiance pour conquérir le monde.

Le flacon est l’image de la fragrance. Avec ses 15 millimètres d’épaisseur, il est à la frontière du bijou et du talisman. Son créateur, Chafik Gasmi, architecte, designer et directeur artistique, le décrit d’ailleurs comme un « parfum ludique et idéalement maniable, à loger dans le creux de la main, à coucher à plat, à glisser dans sa poche, à emporter partout, un complice dont l ’extrême discrétion contribue à l ’extrême distinction ».

Plus qu’un parfum, la maison Lancôme a réalisé une prouesse. Créer une fragrance seconde peau, puissante sans être entêtante. Fraîche tout en étant voluptueuse.