Jimi Hendrix : Stone Free, La Totale, Live At The Filmore une avalanche de cadeaux pour Noël !

A l’approche de Noël , le légendaire guitariste est sous les feux de l’actualité : la publication de l’intégrale des concerts du nouvel an 69/70 au Fillmore East de New York et deux ouvrages très instructifs sur son ascension et sur l’écriture de ses chansons.

The Fillmore East Concerts

« Foxy Lady, Purple Haze, Woodoo Child, Hey Joe , Message To Love , … » titres éternels, gravés à jamais au panthéon du rock’n’roll. Avec son look de gypsy moderne veste à franges cherokee, foulard hippie, Jimi Hendrix reste pour beaucoup ce virtuose de la six cordes, dont il jouait avec les dents et qu’il brûlait ensuite sur scène. Pourtant, fin 1969, soit un an avant sa disparition, l’homme avait changé : exit le Jimi Hendrix Expérience (trio), place au Band Of Gypsys , un groupe plus riche musicalement qui mets l’accent sur le hard rock le funk où l’improvisation est reine. Près de cinq décennies après sa mort prématurée en septembre 1970, les performances légendaires de Jimi Hendrix avec le Band Of Gypsys restent parmi les plus impressionnantes de sa courte carrière. L’impact révolutionnaire que Jimi Hendrix, Billy Cox (basse) et Buddy Miles (batterie) ont eu sur le futur du rock, du R&B et du funk peut être attribué à ces quatre concerts donnés la veille du Nouvel An au cours des soirées du 31 décembre 1969 et du 1 janvier 1970. C’est tout simplement l’un des meilleurs enregistrements live et rares de la période d’Hendrix. Ces enregistrements livrés brut de décoffrage vous donnent vraiment envie d’être dans le public – ces soirs-là. Le trio crée un son soul et blues qui intègre ce son hard rock naissant chaque fois que Jimi frappe ces cordes de guitare. Ici le « Woodoo Child » y est particulièrement « électrique », mettant sa guitare sous haute tension comme on le l’entends dans ces incandescente version de « Foxy lady » sur le premier set du 01 janvier 1970 . La guitare vrille dans tous les sens tandis que la section basse batterie s’en donne à coeur joie derrière. Outre les classiques, on trouve des chansons fraîchement écrites telles « Earth Blues » et « Stepping Stone » ainsi qu’une reprise brûlante d’Elmore James « Bleeding Heart » sur le premier set du 31 décembre. Pour les guitaristes en herbe, il est vivement conseiller d’écouter ce coffret ne serait ce que pour ces performances de « Machine Gun », titre de protestation contre la guerre du Vietnam. On ne se privera pas non plus de l’excellent « Changes » titre écrit et chanté par Buddy Miles. Non seulement ces quatre versions « Machine Gun » sont dynamiques et puissantes, mais suscite la réflexion sur cette période de l’histoire américaine. Les quatre concerts sont livrés sous la forme de cinq CD dans leur totalité, bruts et non coupés. Dans son excellente biographie « Une vie Rock’n Roll » (Le Mot et le Reste), le patron du Filmore East Bill, Graham parlait avec passion de ces quatre concerts légendaires. Les voilà enfin disponibles.

Sony Legacy 5 albums avec 4 concerts du 31 décembre et du 01 janvier 1970.

Jean-Christophe Mary

Stone Free, Jimi Hendrix de Londres à Monterey

L’ouvrage de Jason Obrecht, critique musical américain, se concentre à la période la plus heureuse et la plus prolifique de la vie de l’artiste. À ses débuts, en 1966, il n’avait rien d’un musicien accompli, neuf mois plus tard, il est une icône du Swinging et devient l’une des stars à participer au Festival international de Monterey. L’auteur nous offre des détails inédits sur Jimi Hendrix, ses rencontres, ses compositions ou encore ses enregistrements. À ses débuts à l’automne 1966, Hendrix lutte pour survivre à New York. Neuf mois plus tard, il est l’icône du Swinging London, devient une icône de la mode. Ce livre rend compte de la transformation fulgurante du guitar hero et apporte des informations inédites sur sa personnalité, ses relations, l’écriture de ses chansons, ses innovations à la guitare, ses techniques d’enregistrements en studio. En s’appuyant sur des articles de journaux et de magazines publiés en 66 et 67, Jason Obrecht revient sur les changements sociaux qui balayent le Royaume-Uni et parle du rôle d’Hendrix à l’aube du Flower power. Un livre incontournable pour les fans .

Genre : Musique 178 pages Editions : Castor Music

Jimi Hendrix La Totale, les 119 chansons expliquées

Jimi Hendrix occupe une place de choix dans le panthéon de la musique du xxe siècle. En quatre années seulement, il a élargi les frontières du rock et a émancipé la guitare électrique comme personne ne l’avait fait avant lui. Jimi Hendrix, la totale est une immersion au cœur de sa création révélée et expliquée à partir d’interviews de Jimi Hendrix , mais aussi d’entretiens avec les producteurs, ingénieurs du son et musiciens qui ont travaillé avec lui et l’ont accompagné en studio durant la seconde moitié des années 1960. Les auteurs, Philippe Margotin (romancier, chroniqueur) et Jean-Michel Guesdon e(éditeur, producteur) ouvrent la boite de pandore et livrent ici tous les secrets de fabrications des 119 titres du guitariste.

Ils reviennent sur la genèse des chansons, leur réalisation, les studios et instruments utilisés, les triomphes mais aussi les désastres de cette longue et extraordinaire aventure humaine. À travers ce pavé de 608 pages de textes inédits, de photographies jamais publiées, de set lists exclusives, nous voilà au cœur de l’univers artistique de Jimi Hendrix et nous plongent dans les coulisses de ses enregistrements, de lses concerts. Un ouvrage très précis qui reprend année après année tous les événements qui ont marqué la vie professionnelle du mythe Hendrix. Une belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année.

Genre : Musique 592 pages Editions : E/P/A

Jean-Christophe Mary