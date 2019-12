Le Noël de Karine Dubernet

Partagez





Les lutins du Père-Noël font aussi la grève. Papa Noël a la trouille. L’usine à cadeaux est à l’arrêt.

Une seule personne pouvait le rassurer.

Une seule personne pouvait le conseiller.

La magie de Noël vue et corrigée par Karine Dubernet.

Ton plus beau cadeau de Noël

Mon chien, Toonie ! Un superbe bâtard qui m’a accompagné pendant 15 ans. Alors attention, moi je suis amoureuse des animaux donc ça va, mais j’alerte : n’offrez pas d’animaux à Noël, ce ne sont pas des jouets !!!

Ton pire cadeau de Noël

Une machine à pain ! Le pain, j’aime le manger (beaucoup trop d’ailleurs), mais pas le faire.

Le cadeau que tu rêvais d’avoir à Noël et que tu attends toujours

Rien du tout, je me fabriquais mes propres jouets. Deux bouts de bois et une ficelle, j’étais contente.

Ta liste de Noël

Venez au théâtre ! Ça reste mon plus beau cadeau.



La musique de Noël que tu peux écouter en boucle

Ah voilà, rien que de l’évoquer, je vais en avoir une dans la tête toute la journée ! Stoooop !

La musique de Noël qui te rend fou

Stoooop !

Ton film de Noël préféré

Gremlins !!! On en parle de cette espèce de petite chose trop mignonne qui se transforme en truc démoniaque à cause de l’eau ou de la lumière ? Un peu moi avant mon café du matin quoi.

Ton repas de Noël préféré On a combien de place sur cette page ? Je peux faire une liste ?

Vous livrez ? Promis je mange tout. Oui bon ça va, j’aime manger.

Ton pire réveillon de Noël

Alors partant du principe que si on mange je suis contente, je pense qu’on peut honnêtement dire que je n’ai pas de souvenir de mauvais réveillon.

Qu’est-ce qu’il fout le Père-Noël les 364 jours restants ?

Il s’éclate sur une plage au soleil en buvant des mojitos. Perso c’est ce que je ferais.

Si tu étais le Père-Noël, à qui tu offrirais des cadeaux ?

Alors, si j’étais le Père Noël, déjà je serais sur ma plage avec un mojito à la main, et j’inviterai bien Donald Trump, Kim Jong Un et Jair Bolsonaro pour leur expliquer deux ou trois trucs sur l’esprit de Noël. Et au pire comme on serait sur une ile déserte, y’aurait moyen qu’ils y restent.

