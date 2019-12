Comment porter une robe bohème

Très souvent représenté par des robes inspirées du style de vie hippie des années 1960 et 1970. Le style bohème ou boho en anglais puise ses racines encore plus profondément dans l’histoire. En effet, le mouvement bohème a débuté officiellement au début du 19ème siècle en tant que style artistique et également idéologique. Il cherche avant-toute chose à prôner un mode de vie simple, insouciant et remplie de liberté. Il est l’antonyme même du style de vie aristocratique.

Nous pouvons caractériser le style bohème par de longues jupes et par de nombreuses robes fluides, des chemisiers style paysans, des touches ethniques comme des tuniques ou des bijoux en bois, des sacs à main franges, et des sandales plates (ou bottines plates) ornées de bijoux.

Le look est généralement coloré, plein de joie et de vie. Le style bohème cherche à créer une rupture significative avec le monde moderne actuel porté vers la société de consommation de masse.

A la fois légère, douce, et pratique, nous allons voir ensemble comment porter cette indispensable et magnifique pièce du mouvement bohème : la robe bohème !

Robe longue ou Robe courte, quelle est le meilleur choix ?

Dans un premier temps, pour bien choisir sa robe bohème, il est indispensable de définir le cadre dans lequel la robe sera portée. Il est préférable de porter une robe longue pour un événement chic et glamour, tel qu’une soirée en amoureux, un gala, ou une réception chic. Cependant, certains événements requièrent une tenue plus simple et accessible à porter. Pour cela, une robe courte est toute conseillé.

La robe courte sera quant à elle recommandée pour les saisons chaudes telles que le printemps et l’été, parfaite pour une balade à la plage ou pour une après-midi entre copines.

Manches longues, manches courtes ?

Après avoir choisi la longueur de sa robe, il est important de prêter une attention particulière aux manches ! Si la saison est encore douce et fraîche, il est conseillé d’adopter une robe manche longues qui couvrira une plus grande partie de ton corps et ainsi te préservera du froid, ce qui n’est pas négligeable.

A contrario, porter une robe manches longues au cours d’un après-midi d’été peut-être très désagréable et vous risqueriez d’avoir trop chaud. Ainsi, la sensation de se faire étouffer peut se faire rapidement sentir, ce qui est vraiment très désagréable.

Les manches courtes seront préférables en saison estivale grâce à leur légèreté et leur fluidité, un véritable confort dans la vie de tous les jours. Bien sûr, lors de températures basses vous pourrez tout de même continuer à en porter en ajoutant une petite veste cintrée à votre tenue bohème.

Concernant le style vestimentaire :

Si vous portez votre robe en été, il peut être sympa et moderne de l’assortir avec tout type de haut, par exemple un haut aux crochets, une chemise grande taille ou bien encore une simple haute chambre.

Pour l’hiver, il est opportun de d’associer la robe avec une veste style ethnique ou un cardigan.

Il est également préférable de porter un gilet de fourrure oversize, un pull effet loose ou encore un trench-coat.

En ce qui concerne les accessoires :

Le choix des accessoires est primordial et est un réel atout pour votre tenue ! Pour un look unique en son genre, pourquoi ne pas porter un bandeau, un foulard, ou encore un chapeau Fedora. Laissez libre cours à votre imagination, ici pas de limites, aucune! Vous pouvez également adopter un style plus international en ajoutant quelques bracelets mexicains, des bagues arabes ou encore des colliers africains !

Concernant les chaussures :

Pour les chaussures, les influenceuses mode nous recommandent très souvent des modèles type ethnique tels que les modèles grecs, romains, africains, Il suffit de choisir une paire de chaussures qui soit dans les même nuance que la robe que vous portez. Pour cela, il est préférable d’opter pour des tons assez neutres tels que le brun, le camel, ou encore le beige.