Insectes – Le grand livre du minuscule

Insectes est un documentaire jeunesse, de Cyrille Hurel, paru aux éditions Delachaux et Niestlé, en avril 2024. Un album documentaire, pour les jeunes lecteurs à partir de 9 ans, qui vient présenter les six principales familles d’insectes, que l’on retrouve dans les jardins et les maisons.

Le grand album commence par un sommaire qui vient présenter les différentes parties à retrouver. Une préface présente l’auteur et l’ouvrage riche et fort intéressant. Une introduction invite à observer les insectes, une expérience qui suggère de changer de dimension et de voyager dans un univers minuscule. En effet, ces petits êtres sont souvent invisibles, mais ils font cependant partie de nos vies. Aussi, il faut prendre le temps de s’y intéresser, pour faire des découvertes extraordinaires. La découverte de ce monde miniature et extraordinaire commence avec les coléoptères. Des insectes qui sont nombreux, 400 000 espèces se trouvent répertoriés, dont 20 000 vivent en Europe.

Un bel album documentaire, en grand format, pour découvrir le monde des minuscules, celui des insectes. Le livre est très aéré et plaisant à découvrir, il est beau et immersif. En effet, la préface et l’introduction invitent déjà à une grande aventure, tout en observant dans sa maison ou dans son jardin. Les insectes sont nombreux et répertoriés selon des espèces. Tout est bien décrypté et adapté aux jeunes lecteurs, pour découvrir ces petites bêtes, entre anecdotes, informations insolites, mais aussi anatomie, habitat, cycle de vie… Les illustrations sont belles et détaillées. Elles proposent de découvrir en plus grand ces insectes, proposant des croquis sublimes. Des quiz viennent compléter l’ouvrage, tout au long de la découverte.

