Island – Techniques de survie

Après le diptyque Island, dans lequel des jeunes gens ont dû survivre sur une île regorgeant de danger, Techniques de survie, vient, en quelque sorte, compléter la série. Une bande dessinée de Sébastien Mao et Pierre Waltch, parue aux éditions Bamboo, fin janvier 2022, pleine de gags et de bonnes techniques.

Sur la plage, Charly crie, il est heureux. Il hurle qu’ils sont sauvés ! Aussitôt ses amis accourent, espérant que les secours soient arrivés, et qu’ils puissent enfin rentrer chez eux. Charly affirme alors que c’est mieux que cela, tout en montrant un bidon. Dieter ne comprend pas, il pense que Charly se moque d’eux. Alex, par contre, semble content. Il explique que c’est celui qu’il a emporté avec lui sur le bateau. Cela peut vraiment les aider… Faïza est curieuse, elle demande pourquoi et ce qu’a pu mettre Alex dedans. Le jeune garçon affirme qu’il a mis de quoi survivre, tout ce qu’il faut pour se protéger, se soigner, alerter les secours, s’hydrater et se nourrir… Charly crie, encore une fois, de joie. Il découvre qu’il s’agit de son bidon. Il y retrouve son magnet porte-bonheur pour la protection, un paquet de chamallows pour manger… Alex est dépité, ces babioles n’ont rien à voir avec un kit de survie.

C’est avec plaisir que petits et grands lecteurs retrouvent ces quatre jeunes héros du diptyque Island. Une nouvelle série, autour de ces enfants, qui est pleine de gags et de trucs pour apprendre à observer la nature et à fabriquer une multitude d’objets pour survivre dehors. La débrouillardise, le sens de l’observation et leur guide plein d’astuces, vont permettent de découvrir quelques belles scènes pleines d’humour ! En effet, les héros ne manquent pas d’imagination, pour tenter de s’en sortir et de survivre sur une île. Les maladresses, notamment de Charly, Dieter qui s’emporte pour un rien, sont autant de gags à découvrir, pour rire. Des fiches sont également à retrouver, pour apprendre à se sortir de quelques situations, des techniques testées par l’auteur lui-même, pour être sûr que cela fonctionne bien et sot à porter de tous. Le dessin reste le même que la série originale, avec un trait rond, doux, des personnages expressifs et un univers plaisant.

Techniques de survie est un spin-off de la série Island, des éditions Bamboo, qui propose ici de retrouver les héros, à travers de nombreux gags, mais aussi de véritables techniques de survie. Une aventure amusante et pleine de ressources, intéressante et captivante…

