La voix du volcan est un roman jeunesse, d’Evelyne Brisou-Pellen, paru en janvier 2022, aux éditions Nathan. Une réédition de cette histoire haletante et âpre, sur les conséquences de l’esclavage, qui font encore échos sur la société actuelle.

Avant, elle habitait en France. Ici aussi, c’est considéré comme la France, enfin ce sont les colonies. Sur l’île de la Martinique, il ne fait jamais froid, comme dans la vraie France et tout semble plus grand. Les arbres sont plus grands, et les fruits aussi. Il n’y a qu’elle qui est petite ! Son grand-père, d’ailleurs, trouve que Lucie ne grandit pas beaucoup. Mlle Vaugelas, la gouvernante, répond que tout le monde ne grandit pas de la même façon. La jeune fille a à peine dix ans, il faut donc être patient… La jeune fille n’aime pas beaucoup son grand-père qui bougonne souvent. Elle vit avec lui et attend que ses parents reviennent la chercher…

Lucie est une jeune fille qui a été confié par ses parents à son grand-père, qu’elle ne semble pas vraiment apprécier. Sur la plantation familiale, l’homme est sévère, injuste, elle déteste cela. Lucie y fait la rencontre d’Amétise, la fille du voisin, où elle a interdiction de se rendre. Une amitié naît et des secrets semblent bien enfouis entre les deux voisins. Alors que le volcan gronde, Lucie va tenter de découvrir ces secrets troublants autour de son grand-père… Le récit est haletant, plaisant à découvrir, pour les jeunes lecteurs, à partir de 10 ans, correctement découpé et construit. Le thème de l’esclavage est au cœur de ce récit, tout comme la mixité, ainsi que le phénomène naturel et violent de l’éruption volcanique.

La voix du volcan est un roman jeunesse, des éditions Nathan, qui présente un récit haletant et âpre à la fois. Une histoire de découverte, de secrets, d’amitié, de famille, de volcanisme, de force de la nature, sur le fond d’enquête pour démêler le passé troublant…

