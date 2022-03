Les Sept Secrets – Tome 1

Les Sept Secrets est une trilogie, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome, paru en janvier 2022. Un comics de Tom Taylor et Daniele di Nicuolo, qui présente un thriller bien mené, haletant, qui sonde les théories du complot et les vérités d’un groupe mystérieux.

Il a un secret. Enfin, il n’en a pas qu’un, mais ils sont tous liés. Il y a des secrets plus récents et des secrets plus anciens. Beaucoup de personnes sont mortes en voulant les protéger. Parmi ces personnes, trop d’entre eux étaient des gens qu’il aimait. Une femme est capturée et tenue fermement par deux personnages sombres. Une autre personne tente d’ouvrir une mallette. La femme supplie de ne pas faire cela, qu’ils n’ont pas idée de ce qui va se passer… Elle les traite d’idiots, ignares et égoïstes, tandis qu’une lumière aveuglante s’échappe de la mallette, laissant présager un grand malheur. Trois mois plus tôt, dans la station de métro abandonnée de Brompton Street, base secrète londonienne de l’ordre des Sept, une explosion a lieu. Des personnages sombres envahissent les lieux, abattant tout ce qui se trouve sur leur route.

Le récit est curieux et commence, plutôt bien, avec deux scènes d’action, à trois mois d’intervalle, permettant de se poser pas mal de questions. Ainsi, les flashbacks offrent un découpage efficace, en ce début de lecture. Le narrateur, et on le comprendra plus tard, est un jeune homme qui est entouré de secrets depuis son enfance. Enfant de deux membres de l’ordre, il va devenir l’un d’eux, avec une formation incroyable et poussée, apprenant de chacun d’eux. Mais bientôt des quêteurs viennent leur voler leurs secrets, détenus dans des mallettes. Caspar est un porteur, il garde l’une de ses mallettes… La bande dessinée est découpée efficacement en plusieurs chapitres plaisants et dynamiques. Les éléments se mettent en place assez rapidement, laissant tout de même pas mal de questionnements et de suspense. En effet, le final est plutôt surprenant, offrant un joli virage. Ce premier tome est envoutant, offrant son lot de combat, d’action et d’émotion. Le dessin est moderne, structuré et vif, le découpage est énergique et plaisant.

Les Sept Secrets est une trilogie, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome envoûtant. Un thriller très bien mené, intrigant, qui sonde les théories du complot et les vérités d’un mystérieux ordre, qui cache des secrets depuis des millénaires…

Comics Delcourt